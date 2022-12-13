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消保處驗10件家用壓力鍋 品質皆合格無虞

2022/12/13 17:03
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（中央社記者楊淑閔台北13日電）行政院消費者保護處今天發布與經濟部標檢局合作抽驗10件市售「家庭用壓力鍋」結果，品質項目全數符合規定，並提醒消費者購買前要認明有貼附商品檢驗標識的家庭用壓力鍋。

消保處說明，品質檢測項目包含底部偏差、壓力控制裝置、安全裝置、開啟安全性，以及降壓裝置，都無虞。

消保處提醒消費者，要按照說明書指示的時間、方式使用，鍋蓋上不要擺放物品，以免影響壓力排洩；也不要觸摸高溫的鍋面及排出的蒸汽，以免燙傷；並要注意不要讓孩童、體能不足、缺乏使用知識經驗者靠近或使用。

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另外，消保處說，標示方面有4件不符合商品檢驗法規定，缺失包含未依照規定在說明書上標示壓力鍋的識別、最高容許壓力、工作壓力、製造年份等，都已限期改善完畢。商品檢驗標識則是10件都符合規定。

標示部分還有涉及商品標示法方面的檢視，則有4件不符合規定，主要缺失為未以中文標示原產地、未標示製造日期、製造商電話等，不符合規定部分也都已限期改善完畢。（編輯：方沛清）1111213

#消保處
#經濟部標檢局
#壓力鍋
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