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週末寒流北台灣探8度 玉山太平山有機會降雪

2022/12/13 18:05（12/13 18:43 更新）
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中央氣象局13日表示，如果本週末氣溫下降至寒流等級，為近10年來最早到的寒流，也是近30年來第3早到的寒流。圖為高雄13日傍晚顯著降溫，苓雅區騎機車的民眾添衣禦寒。中央社記者董俊志攝 111年12月13日
中央氣象局13日表示，如果本週末氣溫下降至寒流等級，為近10年來最早到的寒流，也是近30年來第3早到的寒流。圖為高雄13日傍晚顯著降溫，苓雅區騎機車的民眾添衣禦寒。中央社記者董俊志攝 111年12月13日
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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局今天表示，17、18日寒流影響，北台灣低溫下探至攝氏8度，部分地區可能更低；預估17日晚間至18日清晨，若水氣溫度能配合，玉山、太平山都有機會降雪。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天東北季風增強、15日稍減弱，整體天氣皆與今天類似，氣溫變化在1、2度間；16日鋒面影響，全台有雨，中部以北、東半部有較大雨勢，其中基隆北海岸、大台北地區有局部大雨，南部有局部短暫雨。

黃恩鴻提醒，明天東北風再增強，台中至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖將有11級左右強陣風，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及金門、馬祖將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

黃恩鴻指出，17、18日寒流影響，但水氣漸減，北台灣最冷的時間點會是在17日晚間至18日清晨，低溫僅8、9度，部分沿海空曠地區可能更低；花東、中南部最冷的時間則是在18日晚至19日清晨，主要因為水氣少、輻射冷卻效果較強，預估低溫約10至12度，部分地區可能再低一些。

黃恩鴻說，17、18日白天北台灣高溫不到10度，中部約12度、南部15度；19日冷空氣稍減弱，氣溫略為回升，北台灣白天可以來到15至16度左右，接著會再逐日緩慢回溫。

然而，黃恩鴻提到，目前資料顯示22日可能又有東北季風再增強，但由於是末期預報，因此實際影響仍有不確定性，需再觀察。

昨天雪山飄下入冬初雪，黃恩鴻表示，由於昨天水氣和氣溫配合，但今天高山的溫度略為回升，並持續到16日，因此雖然水氣夠，降雪的機會卻相對減少；目前預估17日晚間至18日清晨全台3000公尺以上、中部以北2000公尺（太平山、拉拉山等）高山降雪的機會最高。

根據中央氣象局「報天氣 - 中央氣象局」臉書，玉山初雪平均發生於11月9日至12月26日之間，記錄上最早的初雪是1986年的10月1日，最遲則是2019年的1月21日（2018至2019年的冬天）。（編輯：吳協昌）1111213

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#寒流
#中央氣象局
#降雪
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