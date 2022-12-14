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吳德榮：首波大陸冷氣團達標 週末寒流台北僅8度

2022/12/14 08:51（12/14 09:06 更新）
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氣象專家吳德榮表示，週末首波寒流影響，台北氣象站將降至攝氏8度左右，本島平地最低溫約6度。圖為台北市松山區街頭民眾穿上羽絨衣、厚外套保暖。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，週末首波寒流影響，台北氣象站將降至攝氏8度左右，本島平地最低溫約6度。圖為台北市松山區街頭民眾穿上羽絨衣、厚外套保暖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象專家吳德榮表示，今天冷空氣增強，達大陸冷氣團強度，為入冬以來首波；週末首波寒流影響，台北氣象站將降至攝氏8度左右，本島平地最低溫約6度；預估19日白天回溫。

中央氣象局今天發布低溫特報，大陸冷氣團影響，金門縣氣溫明顯偏低，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生。這也是氣象局入冬以來首次發布低溫特報。

氣象局並發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生，連日降雨，山區注意坍方及落石。

根據氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市石門區富貴角11.7度，其次為桃園市楊梅區12.2度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天冷空氣增強，氣溫再降，清晨4時50分台北氣象站也降至14.1度，觸及「大陸冷氣團」定義，為入冬以來第一波。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天北部及東半部有局部雨，中部偶有局部短暫雨，南部多雲時晴；北台灣濕冷，中南部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，要注意保暖。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，16日鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部有雨，南部亦有局部短暫雨；晚起首波「寒流」南下，氣溫降。

吳德榮說，17日北、東部仍有局部雨，中南部轉晴，氣溫持續下降，愈晚愈寒冷；18至19日清晨，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」。最新歐洲模式模擬顯示，週末冷空氣的強度，與原模擬類似，台北氣象站將降至8度左右，為入冬首波寒流，本島平地最低氣溫將降至6度以下，尤其早晚要特別注意保暖。

吳德榮提到，19日白天起寒流減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升；20日天氣晴朗，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。（編輯：謝雅竹）1111214

#寒流
#大陸冷氣團
#吳德榮
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