大陸冷氣團影響北部濕冷14度 中部以北高山可望降雪

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（中央社台北14日電）中央氣象局表示，今天大陸冷氣團影響，水氣稍增多，溫度也再下降一些，北部及東半部為陰短暫雨的天氣，感受濕冷；中部在雲量較多時也有零星飄雨機會，南部大致為多雲時晴。

氣象局網站發布訊息指出，今天迎風面的北部及東半部為陰短暫雨天氣，感受濕冷，其中基隆北海岸、東北部及大台北地區雨勢較為持續、明顯，且有大雨發生機會，外出記得都要攜帶雨具，而中部在雲量較多時也有零星飄雨機會，南部大致為多雲時晴。

溫度方面，氣象局表示，北台灣早晚低溫約攝氏14、15度，中南部及花東為16至18度，局部會再更低一些，感受都偏冷；白天北台灣仍在15、16度左右，整日溫度變化不大，而中部及花東高溫為20至24度，感受偏涼，南部則可以達到27度，較為溫暖一些。

氣象局表示，高山公路夜間結冰機率高，週五前中部以北3500公尺以上高山有降雪機率。

東北風持續增強，台中至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖將有11級左右強陣風，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及金門、馬祖預估有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高來到4至5米，海邊活動及海上作業的民眾請特別注意。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天東北季風增強，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳，南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1111214