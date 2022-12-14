吃天池山莊早餐集體腹瀉 南投林管處調查外包商

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）一支登山隊住宿天池山莊，12日凌晨出發前食用山莊提供早餐，卻腹瀉不適，主管機關南投林管處獲報調查，釐清可能原因，初步了解含其他隊伍共45人腹瀉。

位於仁愛鄉精英村、海拔2860公尺的天池山莊是攀登能高越嶺國家步道、南華山、奇萊主山南峰等重要中繼過夜住所，由林務局南投林區管理處委託業者經營，來自高雄一支32人登山隊向媒體投訴指出，有16人食用山莊供應的早餐燒餅、奶茶後腹瀉，懷疑食物有問題。

南投林區管理處今天透過訊息回應，昨天接獲登山者告知，12月11日至12日夜宿天池山莊，食用供餐廠商的餐點後，疑出現拉肚子等情形，管理處立即啟動餐飲供應調查機制，並請供餐廠商全面電話詢問及慰問當天訂餐者，初步了解含其他隊伍共45人腹瀉。

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南投林管處指出，與委外廠商所訂契約，針對山莊餐飲訂有食物中毒責任保險規定，若登山者因供餐不潔導致身體不適，可進行保險理賠調查機制，以保障消費者權益，同時山莊委外廠商也將全額退還餐費，林管處也會持續調查釐清登山者當天腹瀉可能發生原因。

南投林管處表示，也將再加強廠商食安相關流程落實及人員教育訓練，針對餐飲委外所訂契約，廠商負責的環境、餐具衛生清潔不理想，導致衛生及環境品質有疑慮，若經民眾檢舉及管理處查獲屬實，每一事件罰扣新台幣1500元，以維護登山者用餐安全。（編輯：郭諭儒）1111214