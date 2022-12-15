元旦假期旅客多 台灣高鐵再加開6班列車

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（中央社記者余曉涵台北15日電）因應元旦假期旅客訂票踴躍，台灣高鐵今天宣布，再加開南下4班，北上2班共6班次列車，預計17日凌晨0時開放訂票。

台灣高鐵元旦疏運期從今年12月30日至明年1月3日，台灣高鐵今天發布新聞稿表示，由於旅客預購車票踴躍，為加強跨年、返鄉及出遊旅運需求，經檢視運能調度後，將加開南下4班，北上2班列車，預計從17日凌晨0時起開放購票。

根據台灣高鐵規劃，加開4班南下列車，包含12月30日下午1時50分、晚間8時50分從南港站發車；12月31日上午7時50分、下午3時50分從南港站發車。

北上2班列車為112年1月2日上午10時45分，以及晚間9時50分從高雄左營站發車。

台灣高鐵表示，總計疏運期間加開120班次列車（南下61班、北上59班），總計5天提供842班次列車的旅運服務。

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台灣高鐵指出，元旦疏運期間人潮眾多，各車次均提供自由座服務，歡迎當天購票旅客多加利用，持定期票、回數票、悠遊聯名卡或一卡通聯名卡（均須開啟自動加值功能）的旅客，亦可直接感應進站搭乘自由座。

另外，台灣高鐵表示，即日起攜手雙北推出「新年雙享 好事成雙」專案優惠，攜手北部近60家飯店加購高鐵車票75折優惠，疏運期間8折優惠。（編輯：陳政偉）1111215