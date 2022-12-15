大學撤銷學位未通報中央 教育部：會與國圖勾稽

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（中央社記者陳至中台北15日電）政治人物屢傳論文爭議，依法大學若撤銷學位，須通知其他學校，但沒硬性規定要通報教育部。教育部今天解釋，大學都會通報國家圖書館，因此後續會與國圖勾稽，掌握學位撤銷案件數。

「ETtoday」今天報導，今年全國大專共有14人被撤銷學位，但教育部掌握的數字卻只有6件。原因是大學撤銷學位，依法不用主動通報教育部。

根據「學位授予法」第17條，論文如果有造假、變造、抄襲、代寫等舞弊情況，學校確認違規後撤銷學位，除須通知當事人外，還須通知其他專科學校、大學及相關機關、機構，但沒有明定要通報主管機關（教育部）。

教育部今天以文字回應媒體指出，會有上述規定，是因「學位授予法」第3條規定，學位授予是大學權責，主管機關則是負責訂定相關事項的準則。

教育部表示，學校如果撤銷學位，除依「學位授予法」第17條通報其他大專外，也一定會通報國家圖書館，因此教育部後續也會和國圖勾稽，掌握各校通報學位撤銷的案件數。（編輯：陳政偉）1111215