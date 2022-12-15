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朝野協商公教退撫新制 教團盼政府撥補填基金缺口

2022/12/15 14:52
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（中央社記者陳至中台北15日電）立法院朝野黨團今天再度協商公教人員退撫新制草案。全教產呼籲政府撥補舊基金的缺口，全教總也主張，基金撥補應法制化，保障退撫基金永續。

立法院朝野黨團本月13日協商公教人員退撫新制草案，因朝野暫無共識，今天下午再度協商。全國教育產業總工會（全教產）召開記者會，認為舊退撫基金的財務缺口太大，光靠調降所得節省費用挹注基金及提高收益仍無法填補，一定還要靠政府撥補。

全教產理事長林碩杰表示，退撫條例有明言政府有最後支付保證責任，但在年金改革後，已被戲稱是「最後打折保證責任」。明年（民國112年）7月，新進公教人員將加入「新基金」，舊退撫基金會提早到133年用罄，政府目前卻只有4年的撥補計畫，使現職公教人員陷入老年貧窮的風險。

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全國教師工會總聯合會（全教總）今天稍晚也召開記者會，呼籲同步完成原退撫基金撥補法制化，保障新舊退撫基金都永續，並堅決反對再次年金改革。

全教總理事長侯俊良表示，政府所宣稱承擔基金最後支付責任，不應淪為口號，應立即逐年撥補以求基金永續。銓敘部的修法方向只處理新制造成的基金財務缺口，並不周全，應將撥補法制化，確保新舊公教人員的退撫權益。（編輯：陳清芳）1111215

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