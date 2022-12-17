調查：78%民眾認只要有助學生 教師應該額外付出

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黃昆輝教授教育基金會17日公布「教師的社會聲望民意調查」結果，調查顯示，台灣各級學校教師的社會聲望位於高與中上層級，擔任行政主管如校長或教育局長等，社會聲望也會越高。圖中為黃昆輝基金會董事長黃昆輝。中央社記者陳至中台北攝 111年12月17日

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（中央社記者陳至中台北17日電）黃昆輝教授教育基金會今天公布一項民意調查顯示，台灣教師的社會聲望位於高與中上層級，但對教師的要求也很高，78%民眾認為只要有助學生發展，即使要額外付出，教師也應該去做。

黃昆輝基金會於今年8月15日到10月1日間，以網路問卷的方式收集了5568份有效樣本，今天上午在台北公布「教師的社會聲望民意調查」結果。

調查顯示，台灣各級學校教師的社會聲望位於高與中上層級，擔任行政主管如校長或教育局長等，社會聲望也會越高，且65%受訪者會鼓勵子女當教師。

民眾認為影響教師社會聲望最重要的因素（複選）是敬業熱忱（57.9%），其次是學識涵養（56.4%）和社會貢獻（55.4%），薪資福利（24.2%）的影響則最小。但若問及提升教師工作熱忱的方法，多數民眾認為提高薪資福利（62.7%）是最重要的策略，高於提升尊師重道的風氣（60.3%）。

調查顯示，73.7%的受訪民眾滿意中小學教師素質，但仍有21.4%不滿意，可見仍有提升空間。73%民眾認為中小學教師應提升到碩士學位，78%民眾認為只要有助於學生的發展，即使要額外付出，老師也應該去做。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝表示，民眾期待教師是「經師」也是「人師」，除了教育專業，還要有彷彿神職人員的高度熱忱和奉獻精神。換句話說，沒有熱忱、教學冷冰冰、沒有耕耘教育的愛，就沒有影響力。

黃昆輝表示，台灣民眾期待教師要能協助學生探索自我、適性發展、面對問題和解決問題，不論社會如何變遷，大家對教師的聲望與角色仍有高度共識。

基金會民調諮詢小組召集人郭生玉表示，教師社會聲望高，可說是歷久不衰，過去30多年沒有改變，社會仍有「尊師重道」的價值觀，吸引許多優秀人才投入教育工作。

郭生玉也提到，台灣民眾希望教育大幅改革，從過去的知識灌輸，走向啟發和引導的教育，才能應對未來的科技發展，知識記憶可交給電腦，人腦就留給思考和解決難題。

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今天受邀出席記者會擔任評論人的中正大學教育所教授李奉儒指出，即便是身為教師的受訪者，也有76.7%認同只要有助學生發展，教師應額外付出。可見大多數教師都具備高度教育熱忱，並樂於奉獻犧牲。

李奉儒提到，將中小學教師提升到碩士學位是可行的政策方向，但同時須調整師資培育課程，導向研究取向的專業教育、紮實的專業知識及結合教學實務的課程，讓教師能面對不同的情境，使用不同的問題解決方法，來幫助學生成長。（編輯：陳政偉）1111217