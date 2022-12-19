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圖輯／世足決賽兩樣情 梅西喜收金盃、姆巴佩錯失冠軍頹坐場邊
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阿根廷世足賽奪冠 超市送千份300元折價券同慶

2022/12/19 11:40
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（中央社記者鄭鴻達台北19日電）世足賽落幕，最後由阿根廷奪得冠軍。超市龍頭全聯表示，為歡慶熱血沸騰的冠軍賽，「小時達」將在今天中午12時起送出價值新台幣300元限量折價券，訂單消費滿800元即可折抵，相當於62折，限量1000份，領完為止。

卡達世界盃足球賽上演精彩絕倫的冠軍戰，尋求衛冕的法國在正規賽和延長賽兩度追平比分，與阿根廷以3比3戰成平手，但阿根廷在PK大戰以4比2勝出，睽違36年奪得隊史第3冠。

全聯今天表示，在精彩的冠軍賽中，最後PK賽由阿根廷勝出，勇奪冠軍。全聯小時達日前特別加碼推出「進球我就折！」活動，推出以來折價券天天受到熱烈響應，12月17日的季軍賽，就送出150元折價券，折價券短短2分鐘就發送完畢。

全聯說明，為歡慶這場熱血沸騰的冠軍賽整場進球總數達6球，小時達將特別在今天中午12點，送出300元限量折價券，訂單消費滿800元可折抵，相當於62折。

全聯強調，小時達此次發送的300元折價券限量1000份，數量有限，領完為止，領取後須於今天的晚間11時59分使用完畢，以一同和球迷歡慶足球賽圓滿落幕。（編輯：趙蔚蘭）1111219

#阿根廷
#世足賽
#小時達
世足賽
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