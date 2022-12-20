認識米食營養、激發創意料理 46校學童愛上米食

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北20日電）為深耕米食文化，農糧署規劃推動食米學園計畫，今年有46所國小、逾1萬名學童參與，今天評選出5所績優推動學校，包含從認識米食營養、激發創意料理等方式著手，讓學童愛上米食。

飲食西化下，國人食米量遠不如過往，為讓國人愛上米食，行政院農業委員會農糧署規劃推動「食米學園」計畫。農糧署說，今年有46所國小、超過1萬名學童參與，今天舉辦「111年『推動食米學園計畫』表揚活動」，發布其中5所獲評績優。

評鑑績優的學校在推動食米教育上各有特色，農糧署分析，中壢區新街國小校長張明侃透過營養教育，鼓勵學童在生活中認識在地特色米及米食製品。

台中市太平區車籠埔國小校長包沛然則導入燈籠彩繪、創意食譜、中秋節暖新米食到據點、母親節創意料理等活動，激發孩童創意發想，從中了解米食。

台南市東山區東山國小校長曹欽瑋串連社區資源，並與農改場、大學、推廣協會及產業合作社合作，讓學習課程多元，孩童從中與在地連結，形成東山共學圈。

屏東縣三地門鄉口社國小校長李宗鴻特別重視米食與當地原住民文化融合，經由部落耆老指導原民風味米食，將琉璃珠與米食宣導標語結合製成特色吊飾，彰顯在地特色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

宜蘭縣冬山鄉順安國小校長魏仕欽著重以輕鬆、有趣、多樣化的教學方式引導學童學習，同時與在地種稻冠軍農民結合，讓孩子體驗做中學，以及跟土地培養情感。

另外，農糧署也發現，榮獲在地創意獎的台北市中正區螢橋國小、苗栗縣苑裡鎮中山國小、台中市北屯區東光國小、宜蘭縣立岳明國民中小學，運用創意深耕食米教育，或是導入AI智能，讓孩子在體驗過程中用科學化的方法處理稻田中害蟲，經由付諸行動引導敬天愛土，讓米食推廣教育向下扎根。（編輯：張芷瑄）1111220