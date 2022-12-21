高鐵春節搶票 1小時售近60萬張

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）台灣高鐵公司今天凌晨0時起，開放明年春節疏運車票預購，1小時內就售出近60萬張。

台灣高鐵發布新聞稿，2023年春節疏運車票於凌晨0時開賣，同時提供旅客網路訂位、超商購票、手機訂票3管道服務，總計最多可容納2萬2000人同時上線。

台灣高鐵統計，開放訂位後4分鐘即完成10萬6000餘張車票訂位，1小時內順利完成59萬6000餘張訂位，至上午8時，春節疏運期間總計訂位數達63萬4000餘張車票。

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高鐵2023年春節疏運期從1月18日至30日，加開442班次列車，13天提供2257班次列車的旅運服務。

台灣高鐵說，因應春節疏運期間旅客訂位踴躍，已調整相關軟、硬體設定，並機動調配必要網路與訂位主機資源因應，確保服務效率與品質，今天凌晨開放訂位後，也派專人隨時監測售票狀況，各訂票管道維持正常訂位效率，連線成功的旅客，系統均能確保完成服務。（編輯：謝雅竹）1111221