更多編輯台推薦新聞：
5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心
運動

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收
地方

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

安全駕駛監督聯盟籲恢復酒駕大執法 傷亡再減半

2022/12/21 12:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北21日電）台灣安全駕駛監督聯盟今天舉行記者會，指出雖然近年來酒駕傷亡已降低，但疫情逐步解封，杜絕酒駕不容片刻鬆懈，呼籲恢復全國酒駕大執法，讓酒駕傷亡再減半。

根據交通部道安會公布的統計資料，2014至2020年的酒駕傷亡人數，從1萬8000餘人降為1萬1500多人，降幅37.6%，不過安全駕駛監督聯盟認為仍不夠。

安全駕駛監督聯盟理事長林美娜說，COVID-19疫情逐步解封，大家正開始恢復疫情前的生活步調，值此歲末年終，各項節慶如冬至、耶誕、元旦、尾牙、農曆春節假期、春酒等將陸續到來，杜絕酒駕不容片刻鬆懈。

安全駕駛監督聯盟提出多項呼籲，首先要求警政署即刻恢復自2012年起實施的「全國性同步取締酒駕大執法專案」，並加強執法力道，防阻心存僥倖者酒駕上路。

其次，要求警方對於酒測值達每公升0.25毫克涉及公共危險罪者，應確實執行扣留移送法辦，切勿因關說而輕縱。

另外，安全駕駛監督聯盟要求交通部修法，加重處罰無照駕駛（危險駕駛），防制無照的酒駕累犯上路。同時對於高風險群的酒駕累犯者則以細胞簡訊持續示警；並呼籲賣酒的餐飲業者為消費者安排計程車或代駕，酒商及販酒業者應積極配合大幅宣傳「酒後找代駕」警語，保護消費者飲酒安全。

酒駕被害人家屬陳昱芳的烘焙師弟弟於2017年遭酒駕者撞傷身亡，她出席記者會，提到弟弟因對方酒駕事故過世已過5年，這5年在社會觀感、立法上有持續改善，疫情期間也降低人們聚酒的機會，但酒駕事故降低還是繼續造成憾事。她認為需要將法治觀念深植在公民生活中，希望社會能走到一次僥倖的念頭都沒有的境界。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣代駕服務推廣協會理事長劉子莊疾呼，希望政府及社會大眾知道防酒駕單靠罰責提高還不夠，要確實遏止酒駕風氣、避免酒駕及酒駕肇事發生，提供台灣的酒客車主更普及的酒後代駕服務才是真正一勞永逸的解方。

時代力量立委陳椒華表示，政府在酒駕防制修法應更嚴謹，例如屢屢有執法人員自己酒駕的事件，可說是知法犯法，有些酒駕的懲處，可用後功抵前過來抵銷，會一再造成僥倖的心態。另外，交通部應盤點酒駕累犯又無照駕駛者，視為高風險群由監理單位列管警示。（編輯：張雅淨）1111221

#台灣安全駕駛監督聯盟
#交通部道安會
#陳椒華
陳椒華
立院經委會14日排審礦業法 時力盼本屆完成修法 邱顯智：時力黨員建議黨主席直選 盼黨代表大會討論
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族