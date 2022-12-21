安全駕駛監督聯盟籲恢復酒駕大執法 傷亡再減半

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北21日電）台灣安全駕駛監督聯盟今天舉行記者會，指出雖然近年來酒駕傷亡已降低，但疫情逐步解封，杜絕酒駕不容片刻鬆懈，呼籲恢復全國酒駕大執法，讓酒駕傷亡再減半。

根據交通部道安會公布的統計資料，2014至2020年的酒駕傷亡人數，從1萬8000餘人降為1萬1500多人，降幅37.6%，不過安全駕駛監督聯盟認為仍不夠。

安全駕駛監督聯盟理事長林美娜說，COVID-19疫情逐步解封，大家正開始恢復疫情前的生活步調，值此歲末年終，各項節慶如冬至、耶誕、元旦、尾牙、農曆春節假期、春酒等將陸續到來，杜絕酒駕不容片刻鬆懈。

安全駕駛監督聯盟提出多項呼籲，首先要求警政署即刻恢復自2012年起實施的「全國性同步取締酒駕大執法專案」，並加強執法力道，防阻心存僥倖者酒駕上路。

其次，要求警方對於酒測值達每公升0.25毫克涉及公共危險罪者，應確實執行扣留移送法辦，切勿因關說而輕縱。

另外，安全駕駛監督聯盟要求交通部修法，加重處罰無照駕駛（危險駕駛），防制無照的酒駕累犯上路。同時對於高風險群的酒駕累犯者則以細胞簡訊持續示警；並呼籲賣酒的餐飲業者為消費者安排計程車或代駕，酒商及販酒業者應積極配合大幅宣傳「酒後找代駕」警語，保護消費者飲酒安全。

酒駕被害人家屬陳昱芳的烘焙師弟弟於2017年遭酒駕者撞傷身亡，她出席記者會，提到弟弟因對方酒駕事故過世已過5年，這5年在社會觀感、立法上有持續改善，疫情期間也降低人們聚酒的機會，但酒駕事故降低還是繼續造成憾事。她認為需要將法治觀念深植在公民生活中，希望社會能走到一次僥倖的念頭都沒有的境界。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣代駕服務推廣協會理事長劉子莊疾呼，希望政府及社會大眾知道防酒駕單靠罰責提高還不夠，要確實遏止酒駕風氣、避免酒駕及酒駕肇事發生，提供台灣的酒客車主更普及的酒後代駕服務才是真正一勞永逸的解方。

時代力量立委陳椒華表示，政府在酒駕防制修法應更嚴謹，例如屢屢有執法人員自己酒駕的事件，可說是知法犯法，有些酒駕的懲處，可用後功抵前過來抵銷，會一再造成僥倖的心態。另外，交通部應盤點酒駕累犯又無照駕駛者，視為高風險群由監理單位列管警示。（編輯：張雅淨）1111221