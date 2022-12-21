早安世界》冷空氣今南下溫度再降 耶誕節週末恐有另一波寒流
冷空氣21日南下溫度再降 耶誕節週末恐有另一波寒流
根據中央氣象局預測，21日有冷空氣逐漸南下，上半天北台灣將是濕涼的天氣型態，溫度只有攝氏17度到18度，其他地區為20到23度左右，傍晚後轉為乾冷，溫度持續下滑。22日溫度與21日差不多，但23日北台灣白天溫度只有13度到14度，其他地區在20度左右。24日耶誕前夕開始的週末有機會達到寒流等級，屆時北台灣低溫將下探攝氏9度，中部10度到11度，南部12到13度，局部地區受到輻射冷卻影響，溫度會更低一些。（看完整報導）
國軍強化戰力 112年起志願役入伍訓天數、射擊訓練大幅增加
國防部20日宣布，為因應現代化戰爭需求，志願役官兵入伍訓練自明年1月1日起，從原本5週、230小時，試行調整為8週、380小時；射擊訓練從原臥姿86發，調整為立跪臥3姿勢及行進間射擊共160發。至於之後的部隊訓練，官員說，將依照任務需求及部隊屬性，增加中高級專長、新式武器與裝備操作等方面的訓練。（看完整報導）
食藥署公布電郵內容 證明中國要求台灣業者註冊補件時限提前1年
針對外界流傳中國當局只要求使用來自日本10縣原料的台灣食品提前完成註冊補件，衛福部次長王必勝20日指出，是台灣所有銷往中國的食品都被要求提前一年完成補件。衛福部長薛瑞元說，網路上持續出現扭曲事實的說法，是以政府為攻擊對象的認知作戰。衛福部食藥署於20日晚間公布雙方往返電郵內容，顯示2022年3月9日收到中方來信，稱台灣食品業者註冊補件期限應為2022年6月30日，與中國2021年10月13日通聯所提及的期限2023年6月30日整整早了一年。薛瑞元說，食藥署在新的期限截止前協助廠商申請，結果有些通過、有的沒通過，食藥署向中國官方詢問未通過的原因，但得不到明確的回覆。（看完整報導）
郭台銘為BNT疫苗喊話 王必勝：依合約無法比照莫德納換貨
鴻海創辦人郭台銘呼籲台灣進口BNT次世代疫苗之後，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝20日表示，國內採購及捐贈的BNT疫苗已全數到貨，且大約在兩個月前，BNT單價疫苗仍有約100多萬劑尚未交貨時，指揮中心曾嘗試與業者商量能否改提供次世代雙價疫苗，但礙於當初簽訂合約時，沒有提到彈性換貨，簽約沒有相關內容，無法比照與莫德納的合約，改成新的產品。（看完整報導）
日本央行修正貨幣寬鬆上調長期利率 形同實質升息
日本中央銀行20日決定修正大規模貨幣寬鬆政策的方針，將過去0.25%左右的長期利率變動容許幅度上調到0.5%左右，形同實質升息。日本銀行這項決定的消息傳出後，日圓匯率直升，引發資金轉移潮，亞股普遍重挫，台股20日午盤過後急殺，終場下跌263.29點，收在14170.03點，台積電跌幅近2%。日銀總裁黑田東彥強調並非升息，「完全不是貨幣緊縮」，利率政策基本上沒有改變，目的是改善市場機能，「對景氣來說是正向的」。（看完整報導）
傳俄羅斯計畫侵略他國 摩爾多瓦警告：明年春天恐遭攻擊
烏克蘭西南方鄰國摩爾多瓦情報首長穆斯提塔20日警告，俄羅斯明年對摩爾多瓦東部發動新攻擊的機率「非常高」。摩爾多瓦有個親俄的分離地區，而俄國在烏克蘭的侵略目標，包括保住經烏克蘭南部通往這個地區的陸路廊道。穆斯提塔告訴羅馬尼亞電視台摩爾多瓦頻道：「問題不是俄羅斯聯邦會不會對摩爾多瓦領土發動新一波進攻，而是他們什麼時候會動手。」穆斯提塔說，他掌管的資訊暨安全局認為俄羅斯正考量進犯摩爾多瓦的數項方案，包括在明年1、2月或3、4月進攻。（看完整報導）
澳洲外長近4年首訪中國 澳總理表明不向北京低頭
澳洲外交部長黃英賢20日至21日在中國訪問，這是近4年來澳洲外長首度訪中，被解讀為澳中關係破冰，但澳洲總理艾班尼斯強調會始終以國家利益行事，也表明不會向中國低頭。（看完整報導）
中國染疫死亡數受質疑 北大專家：有肺炎及呼吸衰竭才算
中國7日公布優化防疫新10條後，多地陸續出現大規模感染，甚至有民眾反映，死亡數字急升，連殯儀館都超出負荷，但官方迄今只公布新增零星的因疫死亡病例，數據備受質疑。有記者20日於中國聯防聯控機制記者會提問「官方判斷染疫死亡的標準」是什麼，北大專家答覆說，國家衛健委最近明確對死亡病例分類，病毒導致肺炎及呼吸衰竭死亡才歸類為染疫死亡。（看完整報導）
中國設海外警察局 傳韓國政府展開調查 日媒：中國疑在日設置兩據點
中國政府在海外多國設置的警察組織曝光。人權組織「保護衛士」今年9月揭露中國政府在歐洲等21國設置54個海外警察局，至11月更新數字，全球共設有至少102處這種警察局，遍布韓國、日本等53國。韓國媒體報導，當局動員軍警及外交部等部會調查國內實況，若真發現中國政府在韓國非法設立警察局，可能對兩國關係造成相當影響。日本讀賣新聞報導，日本外務省等單位19日表示，中國警察當局可能在包括東京在內的日本行政區設置兩處活動據點。（看完整報導）
谷筱霜擊敗日本空手道名將 奪生涯首面亞錦賽金牌
2018年亞運金牌得主谷筱霜20日參加2022年亞洲成人暨青少年空手道錦標賽，並在亞洲空手道錦標賽女子50公斤級金牌戰中，用開賽的短短2秒，以一記上段勾踢取得3比0領先，最後順利守成，以8比7險勝2屆世錦賽金牌得主、日本名將宮原美穗，摘下生涯首面亞錦賽金牌。連3屆亞錦賽摘銅的谷筱霜表示，當拿到夢寐以求的金牌，彷彿置身幻境中，「感覺很不真實。」谷筱霜的教練曾麗如也開玩笑說：「現在她可是金銅玉女了。」（看完整報導）
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