2.8萬人考兩次高中英聽 2成2成績等級提升

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）大考中心今天公布112學年度高中英聽第2次考試成績，有2.8萬考生重複到考兩次英聽，其中22.1%考生的第2次成績等級較上次提升，考生可從兩次英聽成績中擇優使用。

大學入學考試中心今天舉行線上記者會，公布112學年度高中英語聽力測驗第2次考試成績統計資料，共3萬7294人報名（不含大陸考場）；成績等級分為A級（幾乎完全聽懂）、B級（大致聽懂）、C級（約略聽懂）、F級（僅能聽懂少部分）。

大學入學考試中心副主任鄭中平表示，這次考試實際到考考生為3萬4142人，有9.57%考生成績達A級，37.38%考生達B級，46.99%考生為C級，6.06%考生為F級。

鄭中平說，有2萬8481名考生重複到考兩次高中英聽，占第2次考試考生人數的83.42%；重複到考的考生中，有22.1%這次成績等級提升，69.86%維持不變，8.04%等級下降，考生可從兩次英聽成績中擇優使用。

英聽測驗包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解等5種題型，每一種題型配分相同。

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鄭中平說明，這次考生在圖片聽解題型平均得分率約7成3，表現最佳，其次依序是長篇聽解、簡短對話、對答、短文聽解，最低的是短文聽解，平均得分率僅5成9；考生也可在成績單上，看到自己在各題型的表現。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，此次英聽考試違規以未攜帶應試有效證件正本最大宗，提醒考生報考大考中心各項考試，務必攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、護照、居留證或身心障礙證明），學生證無論有無照片，都是無效證件。（編輯：陳政偉）1111222