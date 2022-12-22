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高鐵傳愛13年募上億元 助2.8萬多名弱勢學童

2022/12/22 13:37（12/22 13:46 更新）
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台灣高鐵公司22日舉行「2023高速傳愛 助學計畫」記者會，台灣高鐵董事長江耀宗（左） 與「中華民國快樂學習協會」名譽理事長吳念真（右） ，邀請各界捐款，讓弱勢的孩子們放學後都能獲得生活的關懷與課業指導。（台灣高鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月22日
台灣高鐵公司22日舉行「2023高速傳愛 助學計畫」記者會，台灣高鐵董事長江耀宗（左） 與「中華民國快樂學習協會」名譽理事長吳念真（右） ，邀請各界捐款，讓弱勢的孩子們放學後都能獲得生活的關懷與課業指導。（台灣高鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月22日
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（中央社記者汪淑芬台北22日電）台灣高鐵公司今天舉行「2023高速傳愛 助學計畫」記者會。台灣高鐵表示，13年來累計募得善款逾新台幣1.49億元，幫助超過2萬8000多名需要幫助的弱勢學童安心學習、快樂成長。

台灣高鐵董事長江耀宗與「中華民國快樂學習協會」名譽理事長吳念真，在高鐵南港站共同主持記者會，邀請各界自明年1月1日至3月2日，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封上的QR Code等方式捐款，幫助全台「孩子的秘密基地」免費課輔班順利運作，讓弱勢的孩子們放學後都能獲得生活的關懷與課業指導。

台灣高鐵自2010年起，每年定期推動「高速傳愛 助學計畫」，累計募得善款逾新台幣1.49億元，幫助超過2萬8000多名需要幫助的學童安心學習、快樂成長。

台灣高鐵說，旅客的每一分捐款，都如同一盞「探照燈」，不僅為「祕密基地」的孩子們引領方向，更照亮孩子璀璨、光明的美好未來。（編輯：陳政偉）1111222

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#江耀宗
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