逾6成6民眾認垃圾分類難 民團回收大百科擴增項目

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RE-THINK重新思考環境教育協會22日舉辦記者會，執行長黃之揚會中說明，外送常見的紙餐盒加蓋只要不分類錯誤，有很高的機會被再利用，塑膠蓋屬於塑膠容器類，紙餐盒屬於紙容器類，兩者回收率皆超過8成。（RE-THINK 提供）中央社記者張雄風傳真 111年12月22日

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（中央社記者張雄風台北22日電）RE-THINK調查，超過6成6受訪民眾認為「垃圾分類資訊不足」，因此更新並新增「回收大百科」項目。如Pizza盒應該歸為紙類回收，但其中的防油隔熱紙，屬於淋膜紙，只能當一般垃圾丟棄。

RE-THINK重新思考環境教育協會今天舉辦「台灣第一循環經濟桌遊上市」暨「回收大百科擴增版公開」記者會。

根據RE-THINK「2022台灣回收意識調查」，超過6成6的民眾表示「垃圾分類資訊不足」是正確回收的最大障礙，包含不知道丟什麼類別、垃圾桶標示不足等。

RE-THINK執行長黃之揚表示，在調查中也看到，「材質推陳出新速度太快，回收體系因應不及」、「各地縣市政府、不同場域（辦公室、學校）規範不同」是主要的回收困境；此外，也有民眾提及不同縣市政府規矩不同、不同場域規範不同等。

因應外送趨勢與多元材質選項，RE-THINK為協助民眾辨別可回收的項目，也在回收大百科中新增10個品項，包含鋁製膠囊咖啡、飲料底座、蔬菜塑膠包裝袋、植物纖維餐盒等；另外，整合最新回收市場現況，更新既有13個品項的內容。

更新項目中以Pizza盒為例，應該歸為紙類而非紙容器類，而內附的固定架屬於塑膠類，也是可回收的項目，但若有鋪防油隔熱紙，是屬於淋膜紙，只能做為一般垃圾丟棄。

新增部分，如外送常見的紙餐盒加蓋，其實具有高回收價值，因為材質單純、處理成本相對低，只要不分類錯誤，有很高的機會被再利用，塑膠蓋屬於塑膠容器類，紙餐盒屬於紙容器類，兩者回收率皆超過8成。

黃之揚並提到，經過觀察，從校園開始扎根回收觀念，對於後續行動與習慣的養成最有效果，因此RE-THINK推出「循環之邦」桌遊，期待啟發學生們以系統性思維來學習回收知識。

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黃之揚說，桌遊已在25所學校試行，影響近千名學生。根據學生的回饋，新竹縣玉山國民小學五年級小朋友已懂得「垃圾盡量要拿去回收，不然產生好多碳，要盡量升級自己的回收廠，提升回收的機會」；而台北市立建國中學更鼓勵學生將習得的回收知識透過遠距方式，推廣給偏鄉學童。

RE-THINK於2018年推出「海廢圖鑑」環境教育作品，獲德國紅點最佳設計獎（Best of the Best）、日本Good Design Award、創新教育獎等7大國內外獎項肯定。2021年推出「回收大百科」解決源頭垃圾問題，並獲得第8屆行政院國家環境教育獎團體組優等肯定。（編輯：陳政偉）1111222