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金融時報：台積電與供應商洽談開設歐洲首座工廠
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美國友台連線跨黨派議員參訪 取經台灣健保經驗

2022/12/23 14:28（12/23 14:51 更新）
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美國中西部州議會「友台連線」參訪團23日拜會衛生福利部中央健康保險署，取經全民健保27年台灣經驗，健保署長李伯璋（中）分享全民健保現行政策及數位健康推動成果。（健保署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年12月23日
美國中西部州議會「友台連線」參訪團23日拜會衛生福利部中央健康保險署，取經全民健保27年台灣經驗，健保署長李伯璋（中）分享全民健保現行政策及數位健康推動成果。（健保署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年12月23日
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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）美國中西部州議會「友台連線」一行9人參訪團，今天上午拜會衛福部中央健康保險署，取經全民健保27年台灣經驗，健保署長李伯璋分享，全民健保現行政策及數位健康推動成果。

美國中西部州議會「友台連線」為跨黨派議會團體，參訪團中包括來自伊利諾州、密西根州、明尼蘇達州等6名共和黨州參、眾議員，及3名民主黨州眾議員。

全民健保常被視為另類台灣之光，這次參訪主要由李伯璋介紹全民健保自84年3月1日實施以來成就及重要政策與措施，並介紹健保署8月份出版的英文專書。

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李伯璋告訴中央社記者，美國長期關注台灣健保制度，每年都有參、眾議員及國會議員助理來訪，因應數位時代趨勢，此次也說明全民健保在全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，創新的數位健康照護應用。

李伯璋表示，健保署將持續朝制度改革及數位健康各項措施的提升來努力，以因應時代潮流進步，不斷改革舊思維並推出新措施，以確保全民健保永續經營，維護台灣民眾健康。（編輯：陳政偉）1111223

#李伯璋
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