金門擎天廳迎新春 大年初一至初八免預約參觀

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金門縣政府觀光處23日表示，熱門軍事景點擎天廳在民國112年1月22日（大年初一）至29日（大年初八）將採固定時段開放免預約參訪，民眾不必事先申請。圖為2015年8月11日所攝擎天廳題字。中央社記者黃慧敏攝 111年12月23日

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（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門縣政府今天表示，位於太武山花崗岩坑道內可容納上千人的熱門軍事景點擎天廳，是農曆大年初一至初八（112年1月22日至29日）固定時段開放免預約參訪，不必事先申請。

擎天廳以鬼斧神工的宏偉壯觀建築著稱，一直是來金門遊客參訪熱門景點。縣府觀光處新聞表示，隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定鬆綁，經縣府與軍方溝通協調，軍方同意自明年1月1日起放寬參觀人數。

觀光處表示，每梯次參觀人數從1輛遊覽車乘客數，增加至最多3輛遊覽車乘客數。即日起受理旅行社業者及民眾報名預約參訪。

觀光處說明，平日參訪擎天廳必須事先申請，農曆春節期間毋須登記，加上考量明年春節假期，明年參訪時間拉長為1月22日至29日，也就是農曆正月初一至初八，開放固定時段免預約參訪。

民眾可到金城、山外和沙美車站搭乘付費專車，前往參觀。金城、山外車站每天4梯次，發車時間為上午8時50分、10時20分、下午1時50分、下午3時20分；沙美車站每天2梯次，時間上午8時40分、下午1時40分。

除了擎天廳，民眾同時可以參觀排雷紀實館及明德公園。觀光處表示，配合軍方防疫政策，進入擎天廳必須提供打滿3劑COVID-19疫苗或2天內快篩陰性證明，並攜帶個人身分證供核對身分，需全程戴口罩。1月31日以後恢復現行預約制。

縣府將配合軍方及中央疫情指揮中心最新防疫規定，持續向軍方溝通爭取參訪人數和梯次等限制，滿足在地旅行社業者及遊客參訪需求。（編輯：孫承武）1111223