農糧署邀主廚用國產茶油做年菜 推廣在地食材

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（中央社記者蘇木春台中23日電）農業委員會農糧署今天舉辦「國產茶油結合在地食材成果發表會」，邀請多名主廚使用國產茶油及在地食材，展示10道茶油年菜料理，希望透過推廣活動，將國產油品推廣給消費者。

農糧署今天透過新聞稿指出，辦理「國產茶油多元應用計畫」，今年已輔導新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、屏東縣等地農會家政班，於農會廚藝教室辦理國產茶油結合在地食材示範料理活動，以發展台灣油茶產業及推廣茶油應用。

農糧署今天在台中魚市場舉辦「國產茶油結合在地食材成果發表會」，邀請新東陽集團料理長楊勝閔、新百王餐廳主廚簡境宏等人利用在地食材製作茶油料理，並展示10道茶油年菜料理，相關食譜也公布在農糧署網站供民眾參考。

農糧署作物生產組副組長蘇登照今天接受媒體聯訪時表示，國人對食用油的安全與健康越來越講究，苦茶油與油茶被認為是「東方的橄欖油」，農曆新年將近，希望透過油茶年菜料理推廣活動，將好的油品推廣給消費者。

蘇登照指出，國產茶油具備新鮮、安全及縮短食物里程的優點，且具有產銷履歷，農糧署更規劃製作油茶產業的兒童繪本及編製茶油料理食譜供民眾參考，透過輕鬆做料理，帶動國產茶油消費。

詳細資訊可上農糧署網站，在雜糧特作專區的油茶產業資訊查詢（https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=703）。（編輯：戴光育）1111223