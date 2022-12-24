台鐵運送遺失物擬112年起收費最低34元 無人領再加保管費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北24日電）台鐵每天拾獲上百件遺失物，但常見不少旅客要求台鐵協助送回鄰近車站卻沒有來領取。因此台鐵規劃最快明年第一季起，運送遺失物將會比照普通包裹運送費用收費，最低34元起。

台鐵每天拾獲上百件遺失物，每年將近10幾萬件，常常配合旅客需求，協助將遺失物送回旅客的鄰近車站，卻有不少旅客最後根本沒有領取遺失物。

為了改善這種狀況，台鐵規劃將針對遺失物運送收費，旅客提出申請將遺失物送到鄰近車站時，將會比照普通包裹運送費用的一半收費，舉例來說，以10公斤以下物品，里程300公里以內，收費為新台幣34元，若超過300公里但在600公里內，收費為38元。

台鐵表示，未來將會先收費後，才會協助旅客運送遺失物。另外，若旅客未在2天內領取遺失物，也將收取每天每件25元的保管費。

台鐵表示，為強化遺失（留）物管理機制，擬定「交通部台灣鐵路管理局人員處理遺失（留）物注意事項」及「交通部台灣鐵路管理局處理遺失（留）物原則」，未來旅客遺失（留）物請求送回指定車站認領時，為避免過度浮濫利用此項服務或棄領情形，將以使用者付費原則，比照旅客行李包裹託運方式收費。

台鐵局說，待相關法制作業及同仁訓練完妥後，將公告1個月後實施。（編輯：李錫璋）1111224