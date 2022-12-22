台鐵工會揚言春節後罷工 勞動部：從旁協助溝通
2022/12/22 16:10（12/22 16:28 更新）
台鐵工會日前揚言春節後將罷工停駛，勞動部22日表示，會從旁協助溝通。圖為台鐵人員在台北車站月台確認旅客乘車情形。（中央社檔案照片）
（中央社記者張雄風台北22日電）台鐵企業工會日前揚言春節後將罷工停駛。勞動部今天表示，盼勞資雙方能進行協商，面對問題找出解決方法；一直有關注雙方，針對提出意見分歧處，有整合協調，也會從旁協助溝通。
立法院交通委員會昨天審查行政院函請審議「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」等70案。台灣鐵路工會（企業工會）不滿公司化子法中有關車輛的維修與重置費用未達成共識就公告，揚言春節將罷工停駛。
勞動部今天舉辦「職業傷病診治專責醫院暨職災職能復健專責醫院揭牌活動」。針對台鐵揚言罷工一事，勞動部長許銘春活動後接受媒體聯訪時表示，目前了解是因為調解不成立，若要罷工依法要進行投票；還是希望勞資雙方能進行協商 ，面對問題找出解決方法。
許銘春強調，勞動部一直有關注雙方，針對提出意見的分歧之處，有整合協調；交通部長王國材昨天也說是「可以化解的」，還是希望能理性溝通，勞動部會從旁協助。
王國材昨天接受媒體聯訪表示，這段期間子法的溝通，工會還有勞資雙方都是希望未來台鐵公司可以更好，因此雙方有很多不同意見；對於春節停駛，「不會有這樣的狀況發生」。（編輯：陳政偉）1111222
延伸閱讀台鐵工會揚言春節罷工 王國材：不會發生台鐵產業工會不滿公司化協商 政院：會充分溝通台鐵公司職工福利金將撥12億 大幅提升三節禮金台鐵公司化條例三讀 年底完成子法拚113年掛牌圖輯／台鐵五一集體休假 旅客見證臨時列車、類火車
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台鐵薪資偏低上千人 8月起全調至3萬元以上