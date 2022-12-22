台鐵工會揚言春節後罷工 勞動部：從旁協助溝通

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台鐵工會日前揚言春節後將罷工停駛，勞動部22日表示，會從旁協助溝通。圖為台鐵人員在台北車站月台確認旅客乘車情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北22日電）台鐵企業工會日前揚言春節後將罷工停駛。勞動部今天表示，盼勞資雙方能進行協商，面對問題找出解決方法；一直有關注雙方，針對提出意見分歧處，有整合協調，也會從旁協助溝通。

立法院交通委員會昨天審查行政院函請審議「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」等70案。台灣鐵路工會（企業工會）不滿公司化子法中有關車輛的維修與重置費用未達成共識就公告，揚言春節將罷工停駛。

勞動部今天舉辦「職業傷病診治專責醫院暨職災職能復健專責醫院揭牌活動」。針對台鐵揚言罷工一事，勞動部長許銘春活動後接受媒體聯訪時表示，目前了解是因為調解不成立，若要罷工依法要進行投票；還是希望勞資雙方能進行協商 ，面對問題找出解決方法。

許銘春強調，勞動部一直有關注雙方，針對提出意見的分歧之處，有整合協調；交通部長王國材昨天也說是「可以化解的」，還是希望能理性溝通，勞動部會從旁協助。

王國材昨天接受媒體聯訪表示，這段期間子法的溝通，工會還有勞資雙方都是希望未來台鐵公司可以更好，因此雙方有很多不同意見；對於春節停駛，「不會有這樣的狀況發生」。（編輯：陳政偉）1111222