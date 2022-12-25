紐約的台灣街角 一間柑仔店帶來歸屬感

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

販售台灣產品的雲海嚴選6月在紐約市布魯克林區威廉斯堡開店，以中文書寫的店名在街區是個獨特的存在。圖攝於12月20日。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年12月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

特派專欄（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）紐約是個多元文化匯集的地方，台灣文化處在其中，多年來能見度始終不高。這半年來，一間復古又現代的柑仔店嘗試從食物切入，以獨特的存在讓更多在地人認識台灣。

身在異鄉，想家時難免嘴饞。在紐約尋找家鄉味，除了上餐館解饞，去華人或亞洲超市買食材回家料理也行，但台灣產品在其中有如配角，總覺得少了家的感覺。過去，皇后區法拉盛（Flushing）有「小台北」之稱，如今大多是中國商家，曼哈頓華埠也是相同景觀，台灣遊子在這座城市愈來愈難找到歸屬感。

今年6月，兩名台裔女子催生的雲海嚴選柑仔店在布魯克林區威廉斯堡（Williamsburg）開張，致力用充滿寶島風味的陳設、品項翻轉台灣元素在紐約日漸難尋的局面。

台美混血的創辦人鄭衍莉（Lisa Cheng Smith）接受中央社專訪時說：「雲海在紐約市對我來說很重要，因為它早該在這裡了，為何之前沒有？這邊有很多日本、印度、泰國專賣店，每個國家在這裡都有存在感，台灣確實也有，但存在感較低，而是跟來自中國等地的食物混在一起。所以對我來說，在這邊開店像是我們完成一小塊拼圖。」

雲海嚴選從電子商務起家，起源是鄭衍莉身在設計、零售業時跑單幫，從台灣把她鍾愛產品帶到美國的副業。她在德州成長，台灣感覺像家鄉，卻從來不是家鄉，但身為台灣人又是重要的童年回憶，她長大後因此四處尋找台灣的東西，想做能代表台灣生活風格與文化的事。

去年2月底，中國片面宣布暫停進口台灣鳳梨，時值林思妤（Lillian Lin）以合夥人身分加入雲海團隊，在美國共同發起以群眾募資支持台灣小農的活動。

林思妤生於紐約、年幼時隨父母回台讀到高中畢業才返美求學發展，出社會後曾任顧問、在餐飲集團與食品進出口公司任職過，一直沒有機會介紹台灣文化，投入雲海團隊算是她融會貫通後的不同嘗試。

雲海從電商跨足實體店面，在紐約頗富名氣的台菜餐廳Win Son（盈成餐館）扮演重要角色。

Win Son使用的部分醬料原本就由雲海供應，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後，紐約餐飲業大洗牌，Win Son把握機會拓展版圖，在餐廳對街新開一間烘焙坊，旁邊留有閒置的小店面，最後變成雲海開店的落腳處。

林思妤在台灣透過視訊受訪表示，開店是想讓紐約有一個屬於台灣文化、食物的地方，這原本是雲海經營5至10年的遠程計畫，沒想到提早實現，她覺得很幸運。

開店後，鄭衍莉與林思妤必須兼顧線上與實體生意，也多了聘請人手顧店等煩惱。但在她們眼中，成就感遠多於開店面對的種種挑戰。

鄭衍莉說，曾見到Uber呼嘯而過突然煞車，顧客衝進店把產品塞進購物籃，這代表雲海打出知名度，顧客專程到店內把東西買回家；也曾見到有人閒逛到店裡，不禁發出讚歎聲，驚豔的不只是店面本身，也包括陳列台灣文化物件營造的氛圍。

走進雲海店面，有種穿越時空的錯覺。在台灣都會，傳統柑仔店逐漸凋零，在求新求變的紐約，這種充滿古早味的風格更是難見。在這裡，顧客能選購醬油、麻油等多種醬料，在乖乖等零嘴、蘋果西打等飲料中找回家鄉的溫暖，大同電鍋與大同寶寶的存在更讓復古味加分。

談到仿古設計緣起，林思妤說，想到台灣食物，心中自然而然浮現雜貨店，因為想台灣的時候，從小長大的記憶就是柑仔店。

琳琅滿目的貨架上，一排鳳梨、芒果、芭樂、蓮霧乾特別顯眼，這也是雲海品牌自豪之處。

去年中國暫停進口台灣鳳梨後，雲海在美國發起群眾募資，直接向台灣小農採購做成果乾，以利進口到美國。初步目標是2萬美元，結果反應出乎意料熱烈，最終募到近11萬美元（約新台幣338萬元）。鑑於台灣果乾品質出眾，雲海在鳳梨之外擴大產品線，把芒果、芭樂、蓮霧乾也帶進美國。

林思妤說，雲海今年再度與台灣小農合作，訂了一批新的果乾，希望形成永久合作關係，讓雲海能一直把台灣的水果介紹給美國人。

近一年來，兩岸關係持續緊繃，中國加強對台貿易施壓，禁止進口品項擴大到石斑魚等水產，近期連台灣糕餅業也遭波及。

身在美國的鄭衍莉說，中國下禁令的品項，雲海不見得都能立即進口，鳳梨乾有道理，其他產品則可能不可行。因此，雲海嘗試協助的方式是在美國推廣台灣文化，讓在地客群重視台灣美食，從食物更了解台灣，進而將台灣視為一個獨立所在。

林思妤呼應表示，增進美國民眾對兩岸議題的意識與了解，是台灣面對中國施壓之際，雲海著力的方向。

林思妤說：「在台灣的台灣人很清楚台灣是什麼，台灣文化跟中國的差別等。當你在美國，還是有很多人不知道台灣是什麼，根本不知道台灣在哪裡或是與中國的差別，所以我們扮演的角色就是教育、歡迎，透過食物是一個很容易連結人的方式。」

這展現在雲海店面以英文介紹產品，不只服務台灣顧客，也致力拓展美國客源。現在離紐約形成台灣聚落仍遙遠，但威廉斯堡這個街角或許是第一步。一步一腳印，築夢踏實，正如雲海嚴選，台灣終究會讓世界更多人看見。（編輯：韋樞）1111225