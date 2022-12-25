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中油平穩措施續運作 26日汽柴油各漲1及6角

2022/12/25 12:21
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（中央社記者曾智怡台北25日電）中油今天宣布，油價平穩措施持續運作，明天凌晨零時起汽、柴油各調漲新台幣0.1元及0.6元；其中，發油量最大的95無鉛汽油，調整後價格為每公升30.6元。

調整後零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.9元。本週因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.2元。

中油表示，本週受12月至今俄油出口較上月減少11%，及北半球進入冬季取暖用油旺季等因素影響，導致國際油價上漲。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲0.71美元，新台幣兌美元匯率貶值0.041元，國內油價依公式計算漲幅為0.84%。

按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲0.3元及0.8元，但本週部分亞幣升值較多，換算亞洲鄰近國家汽、柴油稅前最低價較前週高，國內價格未觸抵前述國家調整上限，吸收金額皆為0元；計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。

中油指出，汽、柴油共各吸收0.2元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.1元及0.6元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整0.2元均由台灣中油吸收，累計111年至11月底止，共吸收約447億元。（編輯：楊凱翔）1111225

#台灣中油
#亞洲
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