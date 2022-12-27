高雄2023元旦升旗典禮 發放特製版一卡通5千張

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高雄市政府27日表示，2023年元旦升旗典禮將在高雄市文化中心圓形廣場舉行，當天將限量發放5000張特製版「一卡通」，卡面以癸卯兔年為圖，並以「共融城市，多元並進」主題進行設計。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月27日

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市政府今天表示，2023元旦升旗典禮將在高雄市文化中心圓形廣場舉行，當天將限量發放5000張特製版「一卡通」，預計上午6時起發放號碼牌，發完為止。

高雄市政府今天在臉書（Facebook）發文表示，2023年1月1日元旦升旗典禮，將在高雄市文化中心圓形廣場舉行，除了有高雄女中樂儀隊、海軍陸戰隊樂儀隊展演，高雄鋼鐵人職籃啦啦隊也首度加入表演陣容。此外，今年的國歌領唱由榮獲今年度全國學生音樂比賽特優的苓雅區四維國小合唱團負責。

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高雄市議會官網也發布訊息表示，府會再度攜手舉行元旦升旗活動，典禮以「共融城市，多元並進」為主題，邀市民齊聚文化中心圓形廣場，歡喜迎接新年。另外，元旦升旗將限量發放5000張特製版「一卡通」，以癸卯兔年為圖及「共融城市，多元並進」主題進行設計，展現城市積極向前及活潑生趣的動力。

一卡通號碼牌預計於2023年1月1日上午6時起發放，發完為止，並以文化中心卡啡那文化探索館為排隊起點，升旗活動禮成後兌換至上午10時。高市府鼓勵民眾多搭乘大眾交通工具參加元旦升旗，市公車將配合加密班次，捷運也提早發車、班次配合增加。（編輯：孫承武）1111227