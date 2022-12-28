新台灣人明馬丁印度校園演出 讚寶島是音樂創作美地

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新台灣人明馬丁（前左3）27日參加印度理工學院孟買分校舉辦的Mood Indigo文化節，駐印度副代表陳牧民（明馬丁右後方）也到場觀賞，並與印度學生互動。（駐印度代表處提供）中央社 111年12月28日

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（中央社台北28日電）印度理工學院孟買分校27日舉辦一年一度的Mood Indigo文化節，今年邀請新台灣人明馬丁和他的樂團演出。明馬丁稱讚台灣擁有自由開放的環境，是全世界最棒的獨立音樂創作地。

印度理工學院孟買分校（IIT Bombay）1971年創辦Mood Indigo文化節，是印度歷史最悠久的大學文化節慶，每年都吸引萬名以上來自印度與世界各國的觀眾參與。

台灣表演團體優人神鼓、滯留島舞蹈劇團、鐵四帝文化創意團隊、九天民俗技藝團都曾共襄盛舉，今年校方邀請明馬丁（Martin Musa Musaubach）和他的樂團演出；中華民國駐印度副代表陳牧民到場觀賞，共同促進台印度文化交流。

明馬丁今年3月已取得中華民國籍，昨天表演前在舞台上秀出中華民國國旗，並且用中文、英文、西班牙文、印度話向觀眾問好。

他表示，雖然出生於阿根廷，但以台灣人為傲，非常榮幸以新台灣人的身分到印度表演，「台灣自由開放的環境，是全世界最棒的獨立音樂創作地，感謝台灣給我發揮音樂天賦的機會。」

明馬丁演出的樂曲都是自己創作，以輕柔的拉丁爵士風格音樂開場，緊接著是幾首風格不同的鋼琴作品，最後以充滿震撼力的電子搖滾樂結尾。

雖然表演時間安排在中午，但仍吸引數百位學生聆聽，陳牧民也到場觀賞並與印度學生互動。

印度理工學院孟買分校的學生多為理工科背景，對台灣的印象是資通訊大國、高科技半導體的生產地，紛紛表示沒想到台灣樂團的表演一樣優質精采。

明馬丁則在表演後說，這是他和樂團第一次到印度表演，對周遭的所有事前都感到新鮮，特別是現場都是20歲左右的年輕人，充分感受到年輕人的熱情與活力。

他希望未來有機會介紹更多的台灣音樂人來印度表演，透過音樂來促進台灣與印度的關係，特別是一些新的原住民歌手，他們的音樂更值得讓更多人知道。（編輯：高照芬）1111228