金音獎最佳樂手等7名文教類高專人才 歸化為台灣人

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內政部2日通過審查，7名高專人才歸化中華民國國籍，其中包括曾入圍金曲獎、獲金音獎最佳樂手獎的阿根廷籍樂手明馬丁。（圖取自facebook.com/musa.keys）

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（中央社記者陳俊華台北2日電）內政部今天通過審查，專長為心理學、流行音樂、語言學、英語教育等領域的7名高級專業人才，歸化中華民國國籍，其中包括曾入圍金曲獎、獲金音獎最佳樂手獎的阿根廷籍樂手明馬丁。

內政部透過新聞稿指出，從民國105年12月21日「國籍法」修正施行至今，累計已有224名外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化中華民國。上午召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過審查的高級專業人才共7名，包括文化領域2名、教育領域5名。

內政部說，阿根廷籍的明馬丁是專業樂手，作品曾入圍第28屆金曲獎、第11屆金音創作獎等獎項，另獲得第8屆金音創作獎最佳爵士專輯獎、最佳樂手獎，是這個獎項第一個獲獎的外國獨立音樂人。明馬丁長期投身台灣流行音樂產業，與許多指標級音樂人合作，是深具創作能量的傑出音樂人才。

內政部表示，馬來西亞籍趙女士在台任教近10年，除曾獲任教大學教學傑出獎、教學優良獎外，也協助司法、警政機關，培訓法官、檢察官、刑警等司法人員，有關兒童司法詢問程序的專業技術，或刑事案件中的兒童證詞鑑定，獲法務部表揚為推展犯罪被害人保護有功人士，對兒童司法詢問技術的提升深具貢獻。

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內政部指出，德國籍徐女士專長語言學及漢學，擔任「德國學術交流總署DAAD」海外機構主管職長達17年，在任職台北德國學術交流資訊中心期間，協助完成德國承認台灣二技學歷，使高中畢業生學測成績達53級分者，符合申請德國大學的學歷資格，有助於其他國家作為參照依據，對於台灣教育國際化有重大助益。

內政部表示，高級專業人才歸化取得中華民國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障，歡迎外籍高級專業人才踴躍申請歸化成為正港台灣人，共同為台灣齊心努力。（編輯：蘇志宗）1110302