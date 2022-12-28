超商跨年商圈門市拆門備戰 咖啡茶葉蛋業績估翻10倍

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（中央社記者曾智怡台北28日電）跨年將至，台北101煙火估將吸引百萬人潮造訪台北信義區，四大超商跨年商圈店舖全面備戰，不僅將拆除門市大門、櫥窗玻璃、冰箱門，提升民眾購物順暢度，人力、備貨量都翻倍，咖啡、茶葉蛋等熱門商品業績有望成長逾10倍。

今年全台各縣市約有20場跨年晚會活動，全家表示，位於信義區松壽路核心戰區的建鑫店今年動員超過5倍人力，增設至14台收銀機；熱賣熟食商品如熱狗、鼎王麻辣蛋、現烤點心等機台都擴增，更移至店外販售，方便消費者隨買隨享用。

此外，每年跨年夜Let’s Café銷量皆翻倍成長，因此這次建鑫店外將增設4台咖啡機，全力應援消費者熱飲需求。

看好跨年夜酒精飲品商機，全家建鑫店特別與金色三麥、可樂娜、百威等啤酒大廠，以及多家知名烈酒品牌於現場提供促銷特賣活動，暖暖包、飲用水也將一次備貨5倍箱數，跨年整體業績可望翻倍成長。

為提供跨年群眾便利購物需求，統一超商針對各地跨年活動周邊的上百間風景區、交通轉運及觀光型商場門市全面備戰，同步因應低溫，加強「暖」商機備貨，如杯裝咖啡、滷味、麻辣燙、熱罐、暖暖包及發熱衣等商品，較平日增加2倍的備貨量，同時也會加強人力支援。

中午過後到元旦凌晨為跨年來客的高峰，萊爾富今年不僅在台北市跨年一級戰區北市信彩店增加10倍的人力、商品，也將在31日上午10時拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，更因應跨年人潮調整門市的動線與商品陳列，尖峰時段也會安排專人引導，以縮短門市結帳時間與加快補貨的速度。

萊爾富指出，咖啡和熱食向來是跨年民眾最青睞購買的品項，包含現煮咖啡、茶葉蛋、關東煮、熱狗、飯糰、麵包、瓶裝水，另有狂歡必備的休閒零嘴、飲品、酒品等商品，銷售對比平日皆有逾10倍的成長；另外，雨具、暖暖包、蓄熱衣等功能性商品，甚至可達平日銷量的70倍。

OK超商表示，根據門市業績資訊，每年跨年人潮是平日的3至5倍，其中業績表現最佳商品為現煮咖啡、茶葉蛋、微波袋裝鮮食、炸雞等，業績成長幅度可達4倍以上。為迎接跨年盛會，OK mart信義商圈門市加碼備貨5倍，OK move行動超商也將再度前往門市駐點，現場將販售現煮咖啡與蛋塔。（編輯：楊凱翔）1111228

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