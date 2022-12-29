更多編輯台推薦新聞：
當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫
國際

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

基隆新北宜蘭防大雨 吳德榮：北台灣濕涼

2022/12/29 08:30（12/29 08:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象局29日發布大雨特報，基隆市、新北市及宜蘭縣防大雨。圖為民眾帶著小朋友撐傘到新北市蘆洲區一處傳統市場採買。（中央社檔案照片）
氣象局29日發布大雨特報，基隆市、新北市及宜蘭縣防大雨。圖為民眾帶著小朋友撐傘到新北市蘆洲區一處傳統市場採買。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北29日電）氣象局今天發布大雨特報，基隆市、新北市及宜蘭縣防大雨。氣象專家吳德榮今天表示，東北季風影響，北台灣濕涼；跨年迎曙光因迎風面北、東部雲多、偶有局部短暫雨，並不理想。

中央氣象局今天發布大雨特報，東北季風影響，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生。

根據氣象局網站，今天本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉攝氏10.8度，其次為南投縣中寮鄉10.9度、雲林縣古坑鄉11.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南多雲時晴；冷空氣偏弱，北台灣濕涼，中南部舒適、早晚涼。

吳德榮指出，明天至明年1月1日仍受東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；北台灣濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼；31日至明年1月1日氣溫微升。

吳德榮提到，跨年迎曙光的活動，迎風面北、東部因雲多、且偶有局部短暫雨，並不理想。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明年1月2日起至4日，另一波偏弱的冷空氣逐漸南下，氣溫略降；仍是迎風偶雨、背風晴的天氣，北台灣濕涼，中南部舒適、早晚涼。目前模擬冷空氣僅屬東北季風的級別，連大陸冷氣團的標準都達不到；明年1月5日氣溫略升，降雨減緩。（編輯：黃世雅）1111229

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#東北季風
#北台灣
#吳德榮
延伸閱讀
天氣冷怎麼穿都不夠？中醫師籲3部位保暖最重要寒流將來襲 消防署籲使用熱水器保持通風防中毒跨年活動防疫5建議 指揮中心：未打疫苗年長者幼兒別參加上山賞雪怎麼穿？如何避免高山症？4大注意事項一次看
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
桃園以北、東北部跨年夜有雨 元旦迎曙光要碰運氣