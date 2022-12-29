基隆新北宜蘭防大雨 吳德榮：北台灣濕涼
2022/12/29 08:30（12/29 08:46 更新）
氣象局29日發布大雨特報，基隆市、新北市及宜蘭縣防大雨。圖為民眾帶著小朋友撐傘到新北市蘆洲區一處傳統市場採買。（中央社檔案照片）
（中央社記者張雄風台北29日電）氣象局今天發布大雨特報，基隆市、新北市及宜蘭縣防大雨。氣象專家吳德榮今天表示，東北季風影響，北台灣濕涼；跨年迎曙光因迎風面北、東部雲多、偶有局部短暫雨，並不理想。
中央氣象局今天發布大雨特報，東北季風影響，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生。
根據氣象局網站，今天本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉攝氏10.8度，其次為南投縣中寮鄉10.9度、雲林縣古坑鄉11.1度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南多雲時晴；冷空氣偏弱，北台灣濕涼，中南部舒適、早晚涼。
吳德榮指出，明天至明年1月1日仍受東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；北台灣濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼；31日至明年1月1日氣溫微升。
吳德榮提到，跨年迎曙光的活動，迎風面北、東部因雲多、且偶有局部短暫雨，並不理想。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明年1月2日起至4日，另一波偏弱的冷空氣逐漸南下，氣溫略降；仍是迎風偶雨、背風晴的天氣，北台灣濕涼，中南部舒適、早晚涼。目前模擬冷空氣僅屬東北季風的級別，連大陸冷氣團的標準都達不到；明年1月5日氣溫略升，降雨減緩。（編輯：黃世雅）1111229
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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