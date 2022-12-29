19所大專院校註冊率低於6成 潘文忠：應綜合來看

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（中央社記者余曉涵台北29日電）111學年度大專全校新生註冊率有19校低於6成，教育部長潘文忠今天說，應綜合來看，註冊率不是唯一，且不少學校各方面品質都不錯，卻因地處偏遠或科系冷門，都會影響註冊率。

少子女化海嘯衝擊大專校院，教育部昨天上午公布111學年度大專全校新生註冊率，19校低於6成，其中包含中國文化大學、嘉南藥理大學、台東專科學校等公私立大專院校。

潘文忠今天出席「2022年第十八屆技職之光頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪時表示，少子女化對學校招生是很重要的衝擊，教育部建置的「大專校院校務資訊公開平台」包含學校辦學績效、研發成果及評鑑結果，還有畢業生流向、學生未來出路等資訊，提供學生及家長在思考科系時能夠更完整了解。

潘文忠說，對學校了解是需要審慎考慮的，註冊率是參考之一但不是唯一，有些學校科系各方面品質不錯，卻因為地處偏遠或者科系比較冷門等，都會影響註冊率。

潘文忠認為應該綜合來看，他說，學生及家長應該要多一點時間詳細了解學校科系辦學資訊作為參考，避免用太簡單的方式判斷，教育部希望面對少子女化現象，各學校在辦學上要有更精進的方式，有透過退場條例等把關。

潘文忠表示，若有辦學不理想的狀況，也會專案輔導學校，這些機制，教育部都在為學生受教品質做把關。（編輯：管中維）1111229