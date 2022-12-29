更多編輯台推薦新聞：
2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
浩鼎董事長張念慈心臟病猝逝 享壽72歲
首頁 / 生活

19所大專院校註冊率低於6成 潘文忠：應綜合來看

2022/12/29 15:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北29日電）111學年度大專全校新生註冊率有19校低於6成，教育部長潘文忠今天說，應綜合來看，註冊率不是唯一，且不少學校各方面品質都不錯，卻因地處偏遠或科系冷門，都會影響註冊率。

少子女化海嘯衝擊大專校院，教育部昨天上午公布111學年度大專全校新生註冊率，19校低於6成，其中包含中國文化大學、嘉南藥理大學、台東專科學校等公私立大專院校。

潘文忠今天出席「2022年第十八屆技職之光頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪時表示，少子女化對學校招生是很重要的衝擊，教育部建置的「大專校院校務資訊公開平台」包含學校辦學績效、研發成果及評鑑結果，還有畢業生流向、學生未來出路等資訊，提供學生及家長在思考科系時能夠更完整了解。

潘文忠說，對學校了解是需要審慎考慮的，註冊率是參考之一但不是唯一，有些學校科系各方面品質不錯，卻因為地處偏遠或者科系比較冷門等，都會影響註冊率。

潘文忠認為應該綜合來看，他說，學生及家長應該要多一點時間詳細了解學校科系辦學資訊作為參考，避免用太簡單的方式判斷，教育部希望面對少子女化現象，各學校在辦學上要有更精進的方式，有透過退場條例等把關。

潘文忠表示，若有辦學不理想的狀況，也會專案輔導學校，這些機制，教育部都在為學生受教品質做把關。（編輯：管中維）1111229

#潘文忠
#教育部長
#台東專科學校
潘文忠
在學期間當兵 教育部112年初與大專院校溝通 藍委籲公開全部論文 潘文忠：行政要求不見得適當
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族