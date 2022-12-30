把握南部山區降雨機會 曾文水庫、甲仙堰人工增雨

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（中央社記者曾智怡台北30日電）根據氣象資料，今天東北季風影響且水氣增加，南部山區有短暫降雨機會。水利署地面增雨作業小組把握冬季難得南部大範圍雲層形成時機，於上午9時在曾文水庫與甲仙堰分別進行焰劑燃放，盼藉此催化雲層增加降雨。

水利署透過新聞稿說明，由於中央氣象局預測明年1月及2月降雨偏少機率高，水利署及相關部會提前積極投入抗旱應變，目前南部以曾文-烏山頭水庫水情不佳，水利署隨時關注任何適合作業的降雨系統，分析雲層變化情況。

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同時，水利署也和中央氣象局、國防部等單位密切聯繫，配合降雨適時啟動增雨作業，極盡可能的透過增雨作為，為集水區增加更多的降雨量，希望將枯水期的可能影響降至最低。

水利署提醒民眾，可透過水利署全球資訊網-抗旱專區（https://www.wra.gov.tw/cl.aspx?n=18763）隨時取得供水情勢、節約用水等相關資訊，也呼籲大家配合積極節水，加入顧水護水行列。（編輯：趙蔚蘭）1111230