國道上午大致順暢 留意6地雷路段

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（中央社記者余曉涵台北31日電）今天是元旦假期第1天，根據國道即時路況顯示，上午國道大致順暢，僅零星路段時速不到40公里。高公局預估，上午國1南向楊梅-新竹等6路段，恐車多不好走。

今天是元旦連續假期第1天，根據國道即時路況顯示，上午9時30分，僅國1湖口到新竹、國3鶯歌系統到龍潭車多不好走，時速不到40公里，其餘路段大致順暢。

高公局表示，預估今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發；國5南向用路人儘量於下午5時後出發。

高公局指出，今天相關疏導措施包括凌晨0時到中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0時到上午5時暫停收費、開放路肩、替代道路等。

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省道方面，公路總局表示，預估今天將湧現返鄉及出遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，像是北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線臺中環線接國3、南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道。

主要城際道路像是台61線鳳鼻至香山、中彰大橋、台1線水底寮至楓港、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路及觀光景點周邊道路，例如北部台2線關渡至淡水及萬里至大武崙、台3線大溪及大湖，東部台9線礁溪，建議用路人出發前先查詢周邊交通狀況，減少壅塞時間。（編輯：屈享平）1111231