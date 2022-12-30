元旦升旗 熱血醫師攜手世運5金拔河女將領唱國歌

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（中央社記者溫貴香台北30日電）民國112年元旦總統府升旗典禮主軸為「眾志成城 台灣向前」，今天舉行總彩排，領唱國歌陣容曝光，由台大機器人程式設計團隊及景美女中拔河隊及醫師代表參與，展現讓世界看見台灣，不畏挑戰的生命力，積極與世界接軌。

國歌領唱者包括世運5連霸的景美女中拔河隊田嘉蓉、在太魯閣出軌事故，熱血救人的花蓮慈濟醫師吳坤佶，及今年甫獲得「國際太空站KIBO機器人程式設計挑戰賽」的台大團隊隊長陳冠穎。

中華民國112年元旦總統府升旗典禮今天舉行總彩排，主辦單位「國際獅子會台灣總會 MD300」會後發布新聞稿說明，主辦單位表示，包括國防部示範樂隊暨三軍儀隊、中山女高旗槍隊、建國中學樂旗隊、張文光打擊樂團，以及樂團「Voco Novo 爵諾歌手」都出席。

元旦總統府升旗典禮以「眾志成城 台灣向前」為主題，將在元旦清晨5時開始，由中山女高旗槍隊及建中樂旗隊揭開序幕，國內知名鼓手張文光率領團隊帶來「韌力台灣擊打秀」，結合生活律動和打擊樂熱鬧開場。

接著由曾奪下國際阿卡貝拉大賽金牌的Voco Novo 爵諾歌手，用充滿畫面感的音樂，帶領民眾展望新年新氣象。

主辦單位國際獅子會台灣總會MD300表示，元旦升旗典禮，現場備有限量款設計口罩，將在民眾入場時發送，每人限領一個。由於升旗典禮人潮較多，恐難以保持適當距離，建議參與民眾戴上口罩，以及注意保暖。（編輯：楊凱翔）1111230