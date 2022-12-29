西半部31日雲層轉厚 想見2022最後夕陽得碰運氣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北29日電）氣象局今天表示，未來一週天氣北部、東北部偏濕涼，中南部留意日夜溫差；31日西半部雲層轉厚，若想看今年最後的落日可能要碰運氣；而東半部想見明年第一道曙光的機會偏低。

中央氣象局今天下午持續發布大雨特報，東北季風影響，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生。

氣象局預報員廖經翔告訴中央社記者，明天、31日仍受東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島地區有局部短暫雨，主要是綿綿細雨，在基隆北海岸、東北部地區及大台北山區累積雨量易有局部大雨發生。

廖經翔提到，31日水氣增加，西半部平地雲量也會變多、山區會有零星降雨，部分地區仍有機會見到陽光，若是在西半部想看今年最後一次落日可能需要一點運氣；而東半部想見2023年第一道曙光的機會偏低。

另外，廖經翔說，31日晚間台北市東側也有飄雨機會，若是有意想看台北101煙火的民眾記得攜帶雨具。

廖經翔表示，預計東北季風明年1月1、2日稍減弱，北部、東北部氣溫稍回升，各地早晚仍偏涼；水氣仍多，迎風面易有雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區易有局部大雨發生。

廖經翔說，明年1月3日東北季風稍增強，但冷空氣不強，北部、東北部氣溫略降，其他地區影響不大；降雨範圍也沒有明顯改變。

溫度方面，廖經翔說，31日之前北部高溫約攝氏18、19度，中南部則有22至25度；低溫部分，北部約14、15度，中南部約17、18度左右。

明年1月1、2日東北季風稍減弱，北部高溫略升至21、22度，中南部可以回到25至27度；3日東北季風再增強，也僅影響北部高溫稍降約2度左右，各地低溫變化不大。

廖經翔提醒，31日前東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；局部空曠地區氣溫會再低一些。（編輯：陳政偉）1111229