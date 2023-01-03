小三通復航在即 上路時間金門縣府協調中

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（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）金馬地區民眾春節交通專案啟航在即，由於8日中國防疫解除隔離，金門縣政府今天仍在協調，究竟是7日或8日正式啟航更便利民眾。縣府估計專案期間將有1萬人次往來金廈。

行政院於2022年12月22日院會中通過大陸委員會所提「金馬地區民眾春節交通專案」，確定實施日期為2023年1月7日到2月6日；兼顧防檢疫能量，金門每天至多1班，馬祖每週至多2班。

雖然政院明訂金馬春節交通專案自7日上路，由於中國宣布8日取消入境核酸檢測與集中隔離，在8日之前抵達中國境內仍需隔離「5+3」。縣府觀光處表示，不少旅客接受縣府建議延後啟程，縣府也在與中國積極協調7日或8日正式啟航。

迎接小三通復航，金門縣長陳福海先前表示計劃7日與金門鄉親和陸配一起搭船前往廈門。但這2天陳福海已改口，將在8日當天來回金廈。縣府表示，今天稍晚會確定正式啟航日。

依照陸委會規劃，金馬春節交通專案適用對象為金馬地區的民眾和中國籍配偶，由地方政府造冊管控。在陳福海爭取下，增加金門籍民眾和陸配的非金門籍未成年及成年子女，以及在金門就讀各級學校的中國籍學生。

金門縣政府觀光處指出，專案由馬可、金星、金祥龍、金瑞龍與東方5艘客輪，及中國大陸船舶執行搭載任務，專案實施期間，每天上午10時自金門水頭碼頭啟航；從廈門五通碼頭回程時間，究竟是中午12時或下午2時，雙方還在協調中。

前述每艘客輪載客量為280到320人，以實施時間1個月算，預計會有1萬8000人次往來金廈。不過，觀光處指出，自1月1日受理訂位，到2日截止，金門往廈門總登記人數是2063人、廈門往金門為2107人。縣府承辦人員說，登記不如預期踴躍，初估專案往來金廈人次將在8000到1萬。

目前台灣民眾赴中國需提供48小時核酸檢測PCR陰性證明，金門縣政府表示，民眾反映檢測費用過高，這次小三通春節專案的檢測費用，將從新台幣4000元調降到1500元。

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至於自廈門登船的相關規範，原本金門縣府希望規範旅客登船前若不能提供核酸證明，也應該在現場以家用快篩檢測，結果為陰性才能購票登船，但未獲對岸明確回應。縣府表示，入境金門的旅客依中央疫情指揮中心規定辦理，比照桃園機場模式，接受唾液篩檢。

這次金馬春節交通專案未包括金馬地區以外的在中國台商，引來「半套」的批評，官方理由是從金門水頭碼頭到尚義機場轉機「可能長達3小時之久」，恐將危害金門民眾的防疫任務與人身安全。不過，縣府官員也坦承，部分金門籍民眾或台商僅在金門設籍，其實並不住在金門，估透過小三通管道回金後，仍有可能搭機到台灣。（編輯：郭諭儒）1120103