國2甲及國4豐潭段 高公局：春節前通車

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（中央社記者余曉涵台北3日電）交通部高公局今天表示，國道2號向西延伸銜接台15線（國2甲線）與國道4號向東延伸銜接台74線（豐潭段），目前正辦理通車勘驗與驗收作業，預計在農曆年前通車啟用。

交通部高速公路局今天在交通部例行記者會中表示，近年積極推動的2條東西向國道延伸，包括國道2號向西延伸銜接台15線（即國2甲線）與國道4號向東延伸銜接台74線，目前正辦理通車勘驗與驗收作業，預計在農曆年前通車啟用。

高公局表示，因應桃園機場日益增加的客運量，去年11月20日先行將國2機場端主線，由原來的雙向4車道拓寬為6車道，將道路容量提升50%，為進一步紓解大園地區的交通壅塞情形，高公局預計9日下午3時提前通車啟用新完成的國2甲線，未來民眾可以經由國道2號直接銜接台15線上下國道，不必再繞行經過大園市區，除了滿足未來桃園航空城長期的交通需求外，也加速促進地方產業發展與繁榮。

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高公局指出，國4豐潭段全長11公里，是串聯大台中環狀高快速路網的最後一哩路，沿線3座隧道在兼顧工程品質及文化資產保護的前提下，歷經29個月的遺址搶救同時，隧道施工人員採24小時輪班施工方式全力趕工，終於可以在16日下午3時全線通車啟用。

高公局指出，國4豐潭段通車後可串聯國道4號與台74線，紓解目前國道1號豐原-大雅段與國道3號快官-霧峰段日益嚴重的塞車情形，也提供台中都會區東側山城便捷的交通運輸服務，帶動台中都會區全面發展。（編輯：陳政偉）1120103