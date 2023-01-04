授權費談不攏 大豐、TBC申請Discovery等頻道下架

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（中央社記者蘇思云台北4日電）系統台與頻道代理商授權費爭議再度延燒，系統台業者大豐與台灣寬頻通訊（TBC）向NCC申請下架中嘉集團代理的頻道包括Discovery、八大第一台、八大綜合台跟TVBS歡樂台，將牽動約90萬戶收視權益，NCC證實已收到申請案，將依程序審查。

國家通訊傳播委員會（NCC）官員今天表示，上週陸續收到TBC的5系統跟大豐3系統申請綜合頻道異動，主要包括Discovery、八大第一台、八大綜合台跟TVBS歡樂台4個頻道，分別用Love Nature自然生態紀實頻道、ROCK Entertainment娛樂頻道、ROCK Extreme極限娛樂頻道、靖天綜合台替代。

NCC官員說明，目前頻道異動申請案，還在行政作業中，後續就依照標準流程，還要徵詢地方政府意見等，才會再來審議。

針對申請頻道異動，大豐表示，近年基於產業共好目標，積極談定授權事宜及完成付款，希望中嘉也能接受市場標準與慣例，若中嘉堅持MG制度（最低保證戶數制度），基於成本考量，很遺憾不能再購買中嘉代理的全部頻道，為保障消費者權益，也洽購等質的基本頻道替補。

中嘉集團對此回應，Discovery等4頻道在同屬性頻道的收視表現都名列前茅，這次爭議是由於業者經營區域擴大，雙方須重新議定戶數計算，呼籲應由雙方進行理性商議，不樂見把頻道下架作為談判籌碼，也強調中嘉集團並非業界唯一主張MG制的業者。

大豐、TBC去年申請下架寰宇新聞台，改用NHK World Premium替補，目前仍在NCC審議中，加上近期4個頻道異動，累計中嘉旗下頻道代理商共有5個頻道申請下架。（編輯：潘羿菁）1120104