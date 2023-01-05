逢甲大學普發教職員工8008紅包 強調驚喜超越行政院

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中5日電）逢甲大學昨天舉行尾牙活動，會中宣布發送全校教職員工每人新台幣8008元紅包，預計17日入帳，強調「意外驚喜直接超越行政院稍早公布的全民普發6000元」。

行政院長蘇貞昌4日宣布，超徵稅收中的1800億元，扣除400億預留不時之需的財源後，全民每人普發現金6000元。

逢甲大學臉書專頁今天貼文，內容提到逢甲大學比總統府大方，尾牙提前發送8008元，全校教職員工通通有獎。歲末之際，隨著疫情鬆綁，各企業公司恢復舉辦尾牙。一般大專院校舉辦逾500人的大型尾牙，應該只有逢甲大學。

內文提到，感恩同樂會現場抽出萬元以上紅包近50個外，最後壓軸的是董事長高承恕代表董事會發送，全校教職員工每人8008元大紅包，1月17日入帳，「意外驚喜直接超越行政院稍早公布的全民普發6000元」。

許多校友在發文底下留言，有人表示，突然覺得身為校友有點丟臉，這麼會嘲諷時事，有人則說，繳給逢甲的學費比繳給國家的稅多，另有人指出，如果學生也人人有獎的話就更大方了。

逢甲大學秘書長唐國豪接受媒體訪問指出，外界正反意見，校方虛心接受，舉行尾牙當天，正好是行政院公布全民普發6000元，學校以幽默哏增加尾牙氣氛。

他說，校內學生約2萬人，學雜費約23億元，學校預算40億元，仍須努力辦學，董事會此次發紅包，領到的教職員約1300人，強調這是董事會另外撥款與學校預算無關，不會影響學校預算支出。（編輯：張銘坤）1120105