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景氣萎縮油價跌 下週汽油估降3角、柴油漲2角

2023/1/6 13:56
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（中央社記者曾智怡台北6日電）中美兩國12月製造業景氣陷入萎縮，又逢國際貨幣基金組織（IMF）警示全球1/3國家經濟成長下降，國際油價聞聲下跌。中油持續實施油價平穩雙機制，預估9日凌晨0時起，汽油每公升調降新台幣0.3元、柴油每公升調漲0.2元。

按照預測，92無鉛汽油每公升為29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升28元。

根據中油浮動油價公式，累算至1月5日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價為每桶78.02美元，較上週79.86美元下跌1.84美元；新台幣兌美元匯率為30.707元，較上週30.711元升值0.004元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調降0.1元，柴油零售價格每公升調漲0.4元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此預估9日凌晨0時起，汽油每公升調降0.3元、柴油每公升調漲0.2元。（編輯：林淑媛）1120106

#中油
#國際貨幣基金組織
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