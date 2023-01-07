聲請停止執行遭駁回 救國團旗降半旗抗議

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（中央社記者陳至中台北7日電）黨產會認定救國團不當取得財產，命移轉國有，救國團聲請停止執行，遭最高行政法院駁回。救國團面臨61筆不動產和現金16.35億元移轉，「陷入危急存亡」，今天各中心團旗降半旗抗議。

行政院不當黨產處理委員會於民國111年7月26日做出行政處分，認定救國團61筆土地和建物為不當取得，須移轉國有；2筆土地已移轉，追徵2.4億元。救國團現有現金13.9億元，也要移轉國有。

救國團提起行政訴訟並聲請停止執行，經歷數輪攻防，最高行政法院於今年1月6日駁回救國團全部聲請確定。

救國團今天發布新聞稿指出，最高行政法院附和黨產會的惡意，忽視救國團舉出的事證，裁定不動產和現金移轉國有，將造成救國團業務急速萎縮、人員遣散的風險，蔑視及踐踏人民受憲法所保障的財產權、生存權與結社權，更嚴重違反憲法中的禁止侵害過當原則。

救國團指出，黨產會命移轉及追繳現金16.35億元，讓安全庫存資金僅剩1億餘元的救國團完全無法應付，勢必須將原本妥善經營的營運據點關閉、資遣員工，以供拍賣執行。這將使將近7000個家庭生計出現問題，救國團每年服務的1500萬人次消費者、300萬人次弱勢族群，也會受影響。

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新聞稿指出，救國團的員工不是加害人，沒有侵犯人權，只是單純為國家、社會大眾、弱勢族群服務。黨產會不應侵奪他們的工作權、生存權。救國團並指出，目前仍有多項訴訟正進行，若法院之後判決救國團不是附隨組織，政府即便歸還財產，救國團也難以回復原狀，「猶如一隻綿羊被一隻野狼吃掉且消化了」。

救國團的聲明中指出，今天各活動中心降半旗（團旗）一天，表示沉痛的抗議，並對台灣民主和司法表達哀悼。新聞稿並強調，救國團是台灣幾代人共同的記憶，70多年來不分黨派、階級、宗教、性別培養出許多人才，不容黨產會以意識形態完全抹煞。（編輯：管中維）1120107