華航攜手名店燈燈庵 懷石料理搬上機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華航空10日宣布攜手東京名店「燈燈庵」餐廳，15日起在日本航線推出豪華商務艙及商務艙專屬日式餐點。（華航提供）中央社記者余曉涵傳真 112年1月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北10日電）中華航空今天宣布攜手東京名店「燈燈庵」餐廳，從15日起在日本航線推出豪華商務艙及商務艙專屬日式餐點，將日本懷石料理搬上飛機。

中華航空發布新聞稿表示，攜手以「自然流」著稱的東京名店「燈燈庵」餐廳， 1月15日起在日本航線推出豪華商務艙及商務艙專屬日式餐點，同時搭配全新日式餐具。

華航表示，三代傳承的燈燈庵來自東京，是超過半世紀的黑茶屋餐飲集團旗下高級會席料理餐廳，只要搭乘華航日本旗艦航線豪華商務艙或商務艙的旅客，包括台北（桃園）至東京成田、大阪、福岡及名古屋、松山-東京羽田、高雄-東京成田及大阪航線，可享用到「燈燈庵」唯一海外授權店、東京本店派駐的日籍料理長廣中新輝及台北主廚陳威廷為華航特別設計的機上日式餐點。

華航說，首季推出的「初春御膳 翔」，主菜為黑毛和牛照燒，嚴選日本和牛佐以芥末子照燒醬濃縮入味，搭配口感香甜的北海道夢美人米，未來也將隨季節更迭，提供旅客當令主菜選項。

華航表示，「初春御膳 翔」從前菜到甜點多以台灣在地食材為基礎，前菜融合懷石料理的「八寸」元素，將代表季節性的食材盛為一盤，相當考驗師傅刀工，每一樣都得切成一寸一口的大小，使用金針菇、莧菜、燻製合鴨等本地食材為主，採日式手法製成8道小點，碰撞出台日合璧的味覺饗宴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，煮物的紅蘿蔔、栗子南瓜、椎茸、冬筍，炸物的牛蒡唐揚，漬物中的柿子、小黃瓜，以及甜點的芋頭、野薑花、紅心芭樂、黑糖和紫心地瓜等，也通通產自台灣。

除此之外，華航指出，與知名品牌JIA品家合作，聯名推出全新日式餐具，以「領略四季之美，賞盡櫻火楓雪」的概念，將日本四季特色轉化為符號帶入器型當中，旅客用餐結束後能看見餐盤底部的小驚喜。（編輯：管中維）1120110