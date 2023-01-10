春節前2週農產供應充足 蔬果肉蛋漲、水產花卉跌

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行政院農業委員會10日召開「農漁畜產任君選 金兔迎春慶好年」記者會，農委會主委陳吉仲（右5）、農糧署長胡忠一（右4）與中央畜產會董事長林聰賢（右6）等人出席，強調今年春節前2週農產可充分供應。中央社記者楊淑閔攝 112年1月10日

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）春節近，農委會今天說，節前2週農產供應充足。單日價位對比去年節前2週均價漲跌互見，蔬菜漲逾4成、水果約漲6%、花卉跌2成6、水產跌1成1，毛豬與雞肉漲逾1成、雞蛋貴2成1。

行政院農業委員會召開「農漁畜產任君選 金兔迎春慶好年」記者會。農委會主委陳吉仲指出，感謝農民在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與俄烏戰爭牽動國際貿易、飼料上漲，以及氣候變遷等因素影響下，仍辛勤生產，今年春節前2週農產可充分供應。

陳吉仲說，台北果菜批發市場今年節前2週整體蔬菜供應量可達2萬3000公噸，今天單日交易均價為新台幣35.2元。

由於蔬菜去年11月天熱害蟲多，重新耕作遇寒流延後上市，交易均價一度上揚2週多、達40多元，比合理利潤區間每公斤25到35元高許多，上週復耕蔬菜上市後，價格逐步回穩。今天單日交易均價35.2元，對比去年節前2週均價24.1元貴4成6，若持續回跌，漲幅會再降。

水果部分，陳吉仲說，今年節前2週供應量為8500公噸，比去年同期的8463公噸多；台北果菜批發市場今天單日交易均價每公斤66.6元，比去年節前2週均價62.4元略漲，漲幅6.73%。不過棗子、桶柑、蓮霧今天的價位都比去年節前2週均價便宜，椪柑、茂谷柑則貴一點。

花卉部分，陳吉仲說，今年節前2週可供應1800把，比去年同期的1765把多；台北花市今天單日交易均價每把80.1元，比去年節前2週均價每把108.6元親民，跌幅26.24%。

漁產部分，今年節前2週可供應4992公噸，比去年同期的4847公噸多；今天單日交易均價每公斤115.5元，比去年節前2週交易均價每公斤130元，下跌11.15%。其中的白鯧、白蝦、金鯧今天單日的價格仍比去年節前2週均價貴一點，石斑魚、金目鱸則比較便宜。

畜產部分，陳吉仲說，豬、雞、蛋今年節前2週供應量，與去年同期相當。其中毛豬今年節前2週可供應34萬頭，去年同期35萬頭；土雞今年節前2週可供應499萬隻，去年同期513萬隻；白肉雞今年節前2週可供應990萬隻，去年同期924萬隻；雞蛋今年節前2週可供應168萬箱，去年同期155萬箱。

畜產價格受黃豆、玉米上漲影響而略漲，毛豬今天單日交易均價每公斤85.3元，比去年節前2週均價76.9元漲10.92%。

土雞今天單日產地價每公斤83.3元，比去年節前2週產地均價73.8元漲12.87%。白肉雞今天單日產地價每公斤58.8元，比去年節前2週產地均價52.2元漲12.64%。雞蛋今天單日產地價每公斤67.5元，比去年節前2週產地均價55.6元漲21.4%。（編輯：管中維）1120110