純青樂齡行動車2.0 集行動健身房維修咖啡車一身

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東縣政府今舉行社福團體捐贈「純青樂齡行動服務車」記者會，除原本「純青樂齡行動車」，再加碼推出「行動健身房」及「維修咖啡車」，為社區長輩提供更多健康多元服務。

記者會由屏東縣長周春米代表受贈，並頒感謝狀財團法人純青基金會執行長張琛惠，感謝對於縣內社會福利工作支持以及對社區長輩照顧，推出獨老水電到宅維修及行動健身房創新服務。

周春米也與現場社區長輩們開心跳健身操，她表示，屏東將邁入「超高齡社會」，透過純青車的滋養，讓長輩能在熟悉記憶中獲取社會資源及參與社會；有了民間單位支持與協助，讓政府部門能將服務更加精進，感謝純青基金會考量到工作人員辛勞，特地挑選較方便操作的自排車種，讓工作人員將服務帶到每一個需要的角落。

周春米說，純青樂齡服務至去年底已散播至33個鄉鎮，單趟最高里程數達117公里，從北高樹鄉新豐社區、到南恆春鎮水蛙窟社區、東至滿州鄉港仔社區。7年的耕耘總計2340場的巡迴服務幼苗，深入各個社福服務據點，藉由直接服務及資源輸送使能得到更完善照顧，包括至去年11月累計6萬1464人次長輩感受來自純青車的果實。

目前陸續有4台純青車執行服務，今天捐贈的「純青樂齡行動車」2.0版「行動健身房」、「維修咖啡車」將提供長輩創新多元服務。「行動健身房」透過手腦並用、認知促進為長輩量身打造系列預防延緩課程，並安排老師上山下海帶領社區長輩動靜態課程，強化長輩認知功能增進肌耐力，亦可達到促進人際互動，提升長者的生活自理能力及生活品質。

「維修咖啡車」則是增加「獨居長輩居家水電維修」創新服務。考量獨居長輩住在簡陋房子，生活環境中常見電燈不亮、水龍頭漏水、插座老舊或電線裸露等水電問題，稍有不慎就可能發生無法挽回的意外，然而長輩常常因簡易修繕無法即時找到水電師傅或苦等無人來修理，因此容易造成日常生活不便與危險。

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加碼捐贈的維修咖啡車，由縣府招募「青銀共融服務團隊」20名志工加入社區共生循環經濟志願服務，連結技能執行服務精神，在專業水電老師帶領下提供獨居長輩及弱勢家庭家中水電修繕，降低長者生活用電疑慮與安全，宣達正確用電觀念。

屏東縣社會處表示，純青樂齡「行動健身房」若有需求可向社會處長青科提出申請，後續安排進入社區服務；「維修咖啡車」行動服務維修志工尚在培訓階段，目前僅接受社會處社工轉介服務案家，期待未來培訓完成後將服務量能廣及其他轉介單位申請。（編輯：孫承武）1120110