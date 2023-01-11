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海保署調查蘭嶼海洋底棲生物 新紀錄32種

2023/1/11 11:50
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（中央社記者盧太城台東縣11日電）海保署委託學術單位調查蘭嶼海洋底棲生物，發現多達32種蘭嶼新紀錄種，其中小雙鱗蛇尾更是台灣的新紀錄種。

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿，海保署於2022年委託國立中興大學全球變遷生物學研究中心、國立嘉義大學生物資源學系及國立自然科學博物館，針對蘭嶼海域底棲無脊椎動物進行物種普查，首次調查就發現32種蘭嶼新紀錄種，包含21種甲殼類、7種棘皮動物及4種軟體動物，其中小雙鱗蛇尾（Amphipholis squamata）更是台灣的新紀錄種。

海保署表示，蘭嶼甲殼類新紀錄中，野銀潮間帶記錄到粗腿擬瘦招潮（Paraleptuca crassipes），是蘭嶼首次有招潮蟹的正式紀錄；同一地點也發現斯氏折顎蟹 （Ptychognathus stimpsoni），為國立中興大學教授施習德與博士生許智惟在2020年所發表的台灣新種，這次於蘭嶼的採集則是台灣的第二筆紀錄。

另外在蘭嶼沙灘潮上帶發現數量不少的中華沙蟹（Ocypode sinensis），但在過去蘭嶼的文獻或調查報告中僅有心掌沙蟹的紀錄，推測可能原因是兩種的形態類似，以至於辨識不易所造成的。

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海保署表示，這次調查所發現的棘皮動物與軟體動物的新紀錄種，皆因非常見種，如桑氏柄體參（Labidodemas semperianum），過去台灣僅在墾丁海域發現過；或個體偏愛躲藏，如台灣新紀錄種小雙鱗蛇尾，由於其體型小（體盤直徑約1.8mm）及偏好躲藏於泥沙中的習性；又或體色與棲地背景十分相似而不易發現的軟體動物，如以礁石區海綿為食的割裂圓盤海牛 （Sebadoris fragilis），以及棲息於海藻叢中的翡翠長葡萄螺（Phanerophthalmus luteus）。凸顯出蘭嶼在地形與環境的獨特性，而孕育出豐富的海洋生物多樣性。

海保署表示，首次的調查就已記錄超過150種個體，且蘭嶼新紀錄種約佔20％，顯示蘭嶼的海洋底棲生物物種相當豐富，需要投入更多的人力與時間深入探查。（編輯：郭諭儒）1120111

#海保署
#蘭嶼
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