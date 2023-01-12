國際郵輪已90航次申請來台 1/4為新面孔

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）台灣港務公司今天說明111年業務推動成果及112年展望；因國際郵輪停靠台灣港口的禁令已解除，台灣港務公司統計，今年已有90航次郵輪申請來台灣，其中23航次是新面孔。

台灣港務公司今天舉行春節前媒體餐會，因中央流行疫情指揮中心已在去年10月核定郵輪操作指引，將109年2月6日起禁止國際郵輪靠泊台灣港口的「禁郵令」解除，媒體關心今年台灣的郵輪市場。

台灣港務公司統計，目前共有90航次國際郵輪申請來台灣，主要仍靠泊基隆港，共有72航次，高雄港及花蓮港各9航次，首航次是號稱六星級麗晶七海郵輪的「七海探索者號」，將於3月6日停靠高雄港，3月7日停靠基隆港。

台灣港務公司說，今年將來台灣靠泊90航次郵輪中，有23航次是第1次到台灣的港口，包括：基隆港12航次、高雄港4航次、花蓮港7航次。

另外，今年來台灣靠泊最大艘的郵輪是16萬7800噸的地中海郵輪「地中海榮耀號」，將於5月4日停靠基隆港。

政府禁止國際郵輪停靠台灣期間，以台灣為母港並停在基隆港的星夢郵輪「探索夢號」，曾獲准在台灣推出跳島旅遊，但母公司去年3月宣布重整，「探索夢號」也駛離台灣。

台灣港務公司董事長李賢義說，111年在新冠疫情、俄烏戰爭及通貨膨脹內外衝擊下，台灣港務公司仍努力推動各項港口經營業務，111年全年營收創新高、預計達新台幣219.2億元，較110年成長5.4%。但全台貨櫃裝卸量受經濟景氣影響致市場需求緊縮，111年預估較110年衰退5%。

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展望今年，李賢義說，高雄港第7貨櫃中心將由長榮海運啟動第1期營運，同時交付第5貨櫃中心79至81號碼頭給萬海公司，藉由擴大航商營運基地，提升作業量能。

另外，基隆港持續配合客貨發展持續辦理軍用碼頭及威海營區西遷工程、西4-6旅運複合商業大樓招商；台中港因應離岸風電產業發展需求，辦理37、38號碼頭新建工程；花蓮港持續推動水岸商業招商開發。（編輯：陳政偉）1120112