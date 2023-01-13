揪民眾1年4季都到澎湖玩 觀光局推主題遊

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（中央社記者余曉涵台北13日電）為吸引旅客1年4季都到澎湖遊玩，觀光局整合澎湖4季具代表性生態旅遊資源，包括「冬訪古季」、「春賞鷗季」、「夏石滬季」、「秋奇岩季」等推出「2023澎湖四季旅遊」系列活動與經典遊程。

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處今天舉行「2023澎湖四季旅遊」觀光活動記者會，宣布2023澎湖4季旅遊活動代言人為藝人香蕉。

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處長許宗民表示，2023澎湖四季旅遊活動展開序幕為「冬訪古季」，首先登場從2月4日至2月7日的「元宵乞龜專車-湖西+南環線」以及從2月5日至2月7日的「元宵乞龜專車-北環線」，要讓旅客可以在澎湖一同為新年祈福、歡喜度元宵。

許宗民指出，接下來冬季訪古經典遊程為期1個月，活動時間自2月25日至3月26日，分別「北環線」及「湖西+南環線」一日遊經典遊程，北環線經典遊程每週六出發，湖西+南環線經典遊程每週日出發，希望透過遊客親身體驗，能更深入了解澎湖的軍事史蹟、五營、石敢當及廟宇文化，進而帶動澎湖旅遊觀光發展。

許宗民表示，「春賞鷗季」分別有「東（北）海跳島」及「南海跳島」一日遊經典遊程，從5月19日至7月7日每週五出發，讓遊客可欣賞到燕鷗翱翔與生態之美。

「夏石滬季」分別有「吉貝石滬環境教育一日遊」及「吉貝石滬觀星兩天一夜」遊程，活動日期為6月30日至9月2日，透過環境教育課程更加體會早期先民捕魚智慧，及石滬文化資產保存重要性。

「秋奇岩季」分別有「跳島探索」及「本島探索」一日遊經典遊程，從9月30日至11月18日每週六出發，將引領遊客愛上澎湖奇麗多變的地景和秋季風貌。

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澎管處指出，為增加元宵節趣味性，2月4日至8日期間，在澎湖機場旅遊服務中心櫃檯辦理互動小遊戲領取精美小禮物活動，有「打卡送見面禮」，凡在澎湖國家風景區管理處粉絲團按讚並打卡，即獲得明信片乙張，有「猜謎活動」，民眾自由抽出謎題，答對者即可參與「轉盤轉轉樂」送防水袋、杯袋、頭巾等。

現場還有好玩「乞龜博杯」，只要連續擲聖筊3次，即獲得肪片龜1隻，另外憑證件可索取集章卡，至指定景點踩點集章，集滿5點後至澎湖機場旅遊服務中心兌換「綠蠵龜公仔」及「摸彩券」。（編輯：陳政偉）1120113