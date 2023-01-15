台北市忠孝西路機車解禁滿月 每晚400多輛通行、無重大事故

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台北市忠孝西路禁行機車路段夜間開放通行實施滿月，交工處表示，每晚約有400多輛機車通行。圖為去年12月14日起開放機車深夜通行忠孝西路，首日就有不少民眾騎車經過。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）台北市忠孝西路禁行機車路段夜間開放通行實施滿月，交工處表示，車流量趨於穩定，每天晚間約有400多輛機車通行，目前尚未接獲重大交通事故通報，交通狀況平順。

台北車站前忠孝西路段禁行機車超過40年，終於從去年12月14日開始，每天晚間11時至隔天上午6時開放外側2車道讓機車通行。

解禁實施滿月後，台北市交通局交工處長劉瑞麟今天向中央社記者表示，除了開放第1週之外，其餘3週的使用量相對穩定，每個晚上大約會有400多輛機車通行，推估幾乎都是固定的用路人。

至於機車與其餘車種是否產生衝突，劉瑞麟說，截至目前為止，沒有接獲機車相關的重大交通事故通報，交通狀況平順。

劉瑞麟指出，是否擴大開放主要考量因素是機車與公車的交織狀況，「還要再思考下一步怎麼走」。他強調，因為開了之後收不回來，所以不能貿然決定。

騎機車通勤的李先生表示，他曾經在台北車站附近用完晚餐後要回三重，最直覺的路線就是從忠孝西路上忠孝橋，但因為當時還沒到晚間11時，所以只能先在中山北路右轉，繞過台北車站後再回到忠孝西路，過程相當麻煩。

李先生指出，因為機車在許多路段不能直接左轉，為了避開禁行路段需要多待轉2次，行駛中也發現很多機車騎士跟他一樣不停轉彎、等紅燈，強烈呼籲交通局要擴大開放。

曾在夜間騎過忠孝西路的高先生則說，第一次騎原本禁行的路段時，感覺大部分人不知道已經開放了，「那時候旁邊很多人都在看我，好像在質疑這個人怎麼騎這邊」。

他認為，開放通行後從台北車站回家變得很方便，若交通局因擔心發生交通事故而不擴大開放是錯誤的，因為要避免事故應是教育用路人、幫助用路人適應路型，而不是禁止機車通行。（編輯：方沛清）1120115