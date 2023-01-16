銅鑼園區環差初審通過 須補充光電、再生水資料

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）銅鑼園區開發案環差分析今天通過初審，由於用水、用電大增，環評專案小組要求開發單位4月底前補充、修正相關報告，包含滾動式檢討提升再生能源及再生水使用比率等。

環保署環評委員會今天進行「新竹科學園區第四期擴建用地銅鑼科學園區開發計畫環境影響評估報告書－第六次環境影響差異分析報告」專案小組第3次初審會議。

由於銅鑼園區將有積體電路晶片製造廠商、google資料中心等進駐，開發單位本次變更主要包含用水、用電增量，變更前平均日用水量為1萬6000噸，變更後為3萬5600噸；用電量由17萬4700kW增加為47萬6830kW。

開發單位說，綜合考量整積體電路晶片製造廠商及資料中心廠商的預估用水量，平均日用水量2萬2300噸， 用電量為31萬4500kW，是基於進駐廠商用水用電合理性而提出變更。

對於銅鑼鄉訴求園區廠商放流水要避免影響下游養殖漁業，開發單位說，排到海裡會經過濕地，專管施工會破壞濕地，所以專管拉16.9公里，離海口2.4公里處排放；下游養殖業者使用海水，漲潮時取用，模擬排放時的檢測結果都符合標準。

銅鑼鄉長許昌年說，希望專管設點監測的執行，由開發單位編列預算，地方指派單位監測。開發單位說，由苗栗縣政府環保局監督，就已是第三單位監測。

開發單位規劃在專管上游端銜接處及放流口各設置1組流量計，專管沿線原則每500公尺設置1組壓力監測計，園區污水廠放流口設置1套水質監測設施等，營運期間將對河川水質、海域水質等做監測。

至於專管施工期間，加強陸域生態監測頻率，專管鋪設工程以既有道路為優先，非屬生物棲地範圍，評估影響將有限。

園區也規劃使用再生水，積體電路晶片製造廠商用水量達終期水量時，提升製程用水回收率至86%以上。

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另外，開發單位也針對再生能源使用進行規劃，包含本次環差通過後進駐或擴廠的廠商，在建照審查階段將屋頂可設置面積的50%，須設置太陽光電發電設施，以及承諾製程使用的燃料都採用低碳燃料。

專案小組根據報告內容審查後建議通過，但要求開發單位要在4月底前補充、修正報告內容，包含產品製程變更納入本次變更項目，滾動式檢討提升再生能源及再生水使用比率，加強與居民、漁會等團體溝通污水專管排放議題等。（編輯：陳清芳）1120116