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Diamond Towers年中開幕 新光三越拚營收920億

2023/1/17 16:14（1/17 16:31 更新）
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新光三越111年業績達新台幣886億，創歷史新高，年增11.2%；總經理吳昕陽表示，今年持續穩中求好，全年業績目標訂為920億、成長4%。中央社記者曾智怡攝 112年1月17日
新光三越111年業績達新台幣886億，創歷史新高，年增11.2%；總經理吳昕陽表示，今年持續穩中求好，全年業績目標訂為920億、成長4%。中央社記者曾智怡攝 112年1月17日
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（中央社記者曾智怡台北17日電）線上線下耕耘有成，新光三越去年業績達新台幣886億，創歷史新高，年增11.2%；總經理吳昕陽表示，位於台北東區的Diamond Towers預計年中開幕，今年持續穩中求好，全年業績目標訂為920億、成長4%。

吳昕陽表示，去年業績刷新歷史紀錄、達新台幣886億，相較去年797億「整整多了90億業績」，成長11.2%。他也分析去年表現較好業種，第一名仍是名品，成長幅度達28%，餐飲相關達到17%，男裝15%、戶外休閒類13%；家用產品則因前幾年疫情高基期因素，去年表現持平。

新光三越主管補充，疫情前中國是重要精品市場，然因中國、香港疫情嚴峻，精品貨量逐漸移轉來台，推升近年台灣名品業績高速成長，往後國際精品貨量也會維持在一定水準。

吳昕陽指出，會員經營一直都是新光三越核心業務，從最初會員招募到數位轉型、APP持續優化，加上3年前啟動skm pay，去年會員數突破300萬，APP下載數量也達200萬，使用skm pay消費金額高達313億，業績占比達36%。

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目前新光三越高達85%業績都是會員貢獻，吳昕陽表示，近年新光三越持續深耕會員、數位領域，至於實體店鋪部分，今年將有30案改裝計畫，其中，大規模樓面改裝約6、7個；他強調，線上線下持續推動，也是造就去年業績超標成績原因。

展望今年，吳昕陽說，今年持續穩中求好，業績目標訂在920億、力拚4%成長；他也預告，位於台北東區的Diamond Towers預定年中開幕，將挹注業績。（編輯：翟思嘉）1120117

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#新光三越
吳昕陽
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