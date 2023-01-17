強化石化業揮發性有機物管制 環保署預告修正草案

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）環保署表示，為強化管制石化業揮發性有機物，以改善臭氧污染，今天預告「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」修正草案，要求業者藉由調整或優化操作條件等方式減少排放。

環保署補充，預告期60天，對於草案內容有任何意見或修正建議者，可提供意見或修正建議給環保署，作為修法參考。

環保署今天發布新聞指出，自100年起，已開始管制石化製程常態性排放廢氣不得使用廢氣燃燒塔，且將廢氣回收後可作為燃料使用，也能達到減少碳排放的共同減量效益，迄今廢氣燃燒塔排放廢氣的減量已達85%。

環保署並說，現行石化業廢氣燃燒塔使用樣態，多屬工安異常事件，或是歲修開、停車等必要操作需求下使用；但短時間內大量廢氣導至廢氣燃燒塔處理，常因處理不及而直接排放入大氣中，若逢高臭氧好發季節，更易造成臭氧空品不良事件日，所以有必要降低歲修過程的廢氣燃燒塔排放量。

此外，環保署說，部分石化業者仍有長時間使用廢氣燃燒塔的情形，雖然每天排放廢氣量較少，但每年所累積廢氣排放量仍不可忽視，具有減量空間。

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環保署重申，這次修法要求業者以調整或優化操作條件等方式，降低歲修時期使用廢氣燃燒塔的時間，以及改善長時間少量排放廢氣的操作方式，並要求業者主動對外發布使用廢氣燃燒塔的訊息，讓民眾即時獲知廢氣燃燒塔的使用狀況。

又為了避免石化工廠在歲修或維修設備過程中，造成空氣污染物逸散污染環境。環保署說明，這次修法增加管制密閉設備的使用，應先將設備內空氣污染物濃度降低後才能開蓋，還有在空氣品質預報達中級或嚴重惡化等級期間，不得執行密閉設備開蓋或儲槽清槽作業的開蓋作業，並增加預先對外通知歲修訊息的規定。（編輯：陳政偉）1120117